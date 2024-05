SAŠA I SUZANA SU SE DUGO BORILI ZA POTOMSTVO, A ONDA SE DESILO ČUDO! Malo ko zna njihovu životnu priču, a evo kako IZGLEDA njihova ćerka! (FOTO)

Suzana Jovanović i Saša Popović jedan su od najskladnijih estradnih parova, a pevačica je sada progovorila o borbi za potomstvo koju su dugo vodili.

Naime, Suzana iz prvog braka ima sina Danijela, a nakon što su Saša i ona stupili u brak dugo su pokušavali da imaju dete, ali bezuspešno.

- Mi žene to ne očekujemo, planiramo naravno do nekog trenutka, ali Bog se smeje. Mi smo otišli na more u Italiju u Linjano, i sa nama su bili prijatelji na plaži i kupili su grožđe koje ja inače obožavam. Krećem da jedem i meni muka, nije mi jasno zašto kada ja to obožavam, mislila sam želudac početak čira garantovano. Kada smo se vratili, odem ja kod doktorke da mi pregleda želudac. Kreće pregled i ona kreće da se smeje, meni nije jasno šta se dešava. Ona mi kaže da je tu jedna tačkica koja će da se izrodi u bebca i ja još uvek ne razumem i ona mi kaže da sam trudna. Kada sam došla kući i ispričala Saletu on je skakao sa dvoseda na fotelju , ljubio me, grlio. Od silne želje koliko smo to čekali ,digli ruke i kada se desilo nismo znali šta ćemo od sreće - prisetila se pevačica i otkrila da se plašila kako će sin prihvatiti mlađu sestru - Aleksandru.

- Toga sam se najviše plašila. Danijel je imao jedaest godina kada se rodila Aleksandra, svi smo strahovali kako će on mažen, pažen i da dođe neko nov, ali pošto je devojčica ona osvaja sve. Topimo se svi pred njom, otimali smo se ko će da je uzme u ruke i to je prelepo - objasnila je Suzana, a u nastavku pogledajte kako izgleda njihova naslednica.

