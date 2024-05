BILA SAM BOLESNO LJUBOMORNA: TRUDNA Nadica Ademov iznela do sada nepoznate detalje ljubavi sa biznismenom: Nisam verovala da ćemo biti zajedno!

Pevačica Nadica Ademov uživa u braku sa biznismenom Damirom, a nedavno je saopštila da je ponovo u drugom stanju.

Odnos Nadice i njenog supruga milionera ne prestaje da intrigira javnost, a sada je pevačica otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa.

- Mi smo se družili pre nego što smo bili zajedno i bili smo dobri drugari. On je bio u društvu koje sam viđala često i on mi je uvek bio drugačiji do ostalih. Drugačije se oblačio, ponašao, drugačiju priču je imao. Kada se desio taj momenat ja sam rekla: „Au, čoveče pa gde si ti do sad“. Stvarno smo bili prijatelji ja nikada nisam verovala da ćemo mi završiti zajedno ikad u životu to mu i danas kažem, ali on kaže: „Ma, da kako da ne“- prisetila se pevačica koja priznaje da je bila izuzetno ljubomorna.

- Uvek ima neka ljubomora, moja nije bila u granicama normale ne mogu da lažem. Bila sam bolesno ljubomorna, ali kada sam dobila Melinu to se promenilo, ja znam da je moj čovek samo sa mnom i samo moj - zaključila je Ademova.

Trudna 6 meseci nakon porođaja

Podsetimo, Nadica je nedavno saopštila lepe vesti i otkrila da je u drugom stanju samo šest meseci nakon porođaja.

- Ja sam inače ponovo trudna. Umalo da zaboravim da kažem, ova trudnoća je došla iznenada, naravno zahvalna sam bogu na tome, ali isto tako da neću biti odsutna kao što je to bio slučaj u prošloj trudnoći - rekla je pevačica tada.

Autor: Pink.rs