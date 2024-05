Sinoć, u emisiji "Pitanja novinara", specijalni gost koji se našao u vrućoj stolici kako bi izneo svoju stranu priče, bio je bivši suprug aktuelne učesnice "Elite", Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, koji je svojim izjavama definitivno šokirao čitavu dijasporu, ali i šire.

Pre samog Asminovog gostovanja, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Stanijom Dobrojević, koja je otkrila da je sa Durdžićem u vezi, ali da joj je dao slobodan prostor kako bi se odmorila od čitavog pritiska, a šta je još imala tada da kaže, saznajte u linku u nastavku:

Naime, kako je Durdžić svojom stranom priče zaintrigirao, a ujedno i šokirao kompletnu naciju i milione gledalaca TV Pink koji su u tom momentu bez treptanja pratili njegovu priču, stupili smo u kontakt sa Stanijom, koja nam je otkrila kakvi su joj utisci.

- Što se Asmina i njegovog gostovanja tiče, prvo sam bila u šoku kad sam saznala da će da gostuje, a onda sam bila na iglama kako će to sve proći... Jutros sam odgledala sve do kraja, dobro se držao i bio istrajan u svome. Vidim da je gledanost bila velika, on je izneo svoju stranu priče i svi zadovoljni...Znači ne želim više nijedno pitanje za Ahmićke ili dete, za to imate Asmina i njih koji su vam na raspolaganju, ne razumem potrebu da stalno neko želi da me meša u to. Za mene je to davno završena tema. Nisam se videla sa njim nakon emisije, ali danas ćemo se sresti na ručku i jednom zanimljivom sastanku - rekla je Stanija za Pink.rs.

Autor: N. Ž.