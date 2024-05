'On samo nešto šušumiga otpozadi' Viki i Mili u nikad žešćem KLINČU U ZVEZDAMA GRANDA zbog takmičarke! Žestok sukob!

Haos!

Naredne su nastupile Melisa Zijadić i Adela Smajlović, a oko Melisinog večerašnjeg nastupa u ''Zvezdama granda'' povela se rasprava između Viki Miljković i Aleksandra Milića Milija.

- Melisa, meni je ovo dosadno kako ti pevaš - poručio je Mili.

- Meni uopšte nije dosadno - upala mu je Viki Miliju u reč, a on joj je odbrusio:

- Ti ćeš posle da pričaš! Bilo je previše mrtvo, moraš u sebi da nađeš snagu da to izađe kako treba. U sledećem krugu to neće da prođe - poručio je Mili, a Bekuta joj je dala nekoliko saveta kako da poboljša pevanje.

- Melisa, tebe ubi skromnost. To ti nije nešto što je vrlina, to može da tu bude mana. Ti si fenomenalan žesnki vokal i to se baš tako peva. Možda je Miliju bilo dosadno jer ne poznaje ovo dovoljno. Ovo je bilo fantastično, ne da nije bilo dosadno... On samo nešto šušumiga otpozadi - poručila je Viki, a Mili joj nije ostao dužan.

- To je moje mišljenje. Nisam rekao da nema dobar glas, ali doadno je jer mrtvo peva - odbrsio je Mili, a Viki mu se suprotstavila.

- Ona peva pa zakucava. Ti ovo ne znaš ni da čuješ ni da produciraš - poručila je Viki.

Autor: Pink.rs