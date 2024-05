'BILA SAM NA KORAK DO VENČANJA' Marina Visković progovorila o zdravstvenim problemima i udaji: Spremna sam da nađem svoju drugu polovinu!

Pop pevačica Marina Visković otkrila je u razgovoru sa Nemanjom Vujičićem tajnu svog savršenog izgleda, ali i planove za budućnost, kada je u pitanju njen privatni, ljubavni život.

Nemanja ju je nakratko prekinuo usred treninga kik-boksa, a pevačica se odmah pohvalila da se oseća nikad bolje.

- Fantastično sam, ovo je moja druga kuća. Vidi se rad, trud, kada se neke stvari rade na pravi način. Moji pratioci na društvenim mrežama često vide neke moje treninge, ja sa njima to delim. Sportski sam tip, ceo život treniram, ali imala sam neke zdravstvene probleme, poteškoće. Sada je sve to sređeno i došli smo do ovog rezultata. Terapije su ključna stvar - rekla je Marina za "Premijera - Vikend specijal", pa dodala:

- Sa svojim pratiocima sam već podelila mnogo toga što se tiče šećera, insulinske rezistencije i tih nekih simptomatičnih stvari za današnjicu. Slažem se da ne treba komentarisati ničiji fizički izgled, ali mnogo znači zdrav način života. Trudim se da pravim neki balans, da se hranim zdravo, da imam dobar san, da treniram jako i u svemu tome vidim zadovoljstvo, radim stvari u kojima uživam i drago mi je da se to vidi.

I dalje je sama ali, kako kaže, intuicija joj govori da će vrlo brzo sresti svoju srodnu dušu.

Moj pogled na to se promenio. Uvek sam pričala da ne želim, ali možda sam ove godine prvi put poželela. Poželela sam da nađem tu svoju drugu polovinu, to je vrlo značajno za mene, jer sam uvek od toga bežala. Videćemo šta će se dešavati, sigurna sam da su ova i naredna godina moje. Predugo sam sama, prirodno je da se to pojavi, ali naravno, neću biti očajna ako se ne pojavi. Super mi je samoj sa sobom, nikad mi nije dosadno, dani su mi ispunjeni i imam veliku sreću i privilegiju da imam fenomenalne prijatelje - rekla je Marina, a potom potvrdno odgovorila na Vujičićevo pitanje da li je ranije bila na korak do venčanja.

Bila sam, to je tačno, ali da biste došli do toga, da vaš izbor bude zaista pravi, morate imati određene godine. Nekima se posreći sa 20, meni nije, da upozna svoju srodnu dušu, ali smatram da nas grade neka iskustva i dovode do onoga što mi zaista želimo. Da bismo imali iskustva, moramo da imamo i promašaje i dobre odluke, potrebno je vreme za to. Tačno znam da me čeka ono što želim, zato ništa nisam forsirala - znam da kada budem to ostvarila, da će biti onako kako sam zamislila, ili neće ni biti. Zlatna kočija može da ti dođe par puta u životu, samo je važno da si tada ti dobro sam sa sobom, da budeš u tvojoj pravoj energiji. Dosta sam radila na sebi, nisam želela da biram neke partnere dok nisam bila dobra sama sa sobom. Iz raznih nesvesnih procesa pravite neke prijateljske, emotivne veze.

