Teya Dora je ove nedelje predstavljala Srbiju na "Evroviziji 2024" u Švedskoj, gde je u finalu osvojila 17. mesto.

Ona se večeras vraća u Srbiju, a majka Jasna Jojić je čeka na aerodromu.

- Ja sam očekivala da "Ramonda" bude prva jer je super pesma i Teodora je to odlično otpevala! To su neki novi trendovi sada, a ne samo ideje mira i ljubavi... Pobednikom sam oduševljena, njegovom istrajnošću, što je izvodio sve one vratolomije dok je pevao! Nisam sigurna samo da li je za pobedu - kazala je Jasna Jojić, majka Teya Dore.

- Ona je bila realna, rekla je da je to dobar plasman. Za mene je ovo dobro, ako nisi prvi onda je svejedno gde si na tabeli, da l' si treće ili 23. mesto... Verujem da ona sad hoće da se odmori, sigurno je jako umorna. Prvo ću joj reći da je volim i da mi je mnogo nedostajala! - dodala je ona.

