''RODITELJI SU UVEK TU'' Lazar Jeremić otkrio kako gleda na ponašanje Anđele Šparavalo, pa priznao da li će je i dalje čekati nakon Elite!

Imao šta da kaže!

Ponašanje Anđele Špravalo i njena veza sa Bojanom Pavlović glavna su tema u Eliti. Ona je u prehtodnom periodu dobila pismo od svoje porodice koja joj je poručila da više ne živi kod njih i da prezime Šparavalo promeni.

Kako je bivši zadrugar jednom prilikom izjavio da čeka Anđelu nakon Elite, mi smo stupili u kontakt sa Lazarom Jeremićem Jerom koji nam je otkriuo kako gleda na to što je Anđela okrenula leđa svojoj prodici zbog Bojane Pavlović.

- Mislim da je to trenutak besa, bio sam i sam unutra, imao sličnu situaciju, tj. zaljubio i odlepio, bio sam Van sebe, nisam imao kontrolu nad sobom, emocije su me savladale i jednostavno mi je ta osoba bila sve tamo. U tom momentu pravio gluposti i izgovarao svašta ne razmišljajući o roditeljima i slično, znam kako su se moji osećali i koliko sam ih povredio, ali tek kada sam izašao. Tako da razumem njenog oCa, kao i majku, sve je to preteško za njih. Bes njenog oca je učinio svoje, ipak je ona ćerka - rekao je Lazar koji se osvrnuo i na to što je Anđela rekla da roditelji nisu bili tu za nju kada su joj bili potrebni:

- Roditelji su uvek i jedini tu! To ako u određenim momentima nisu bili tu da je podrže u nečemu što je mislila da su trebali, uradili su to za njeno dobro! A ona je sada to iskorostila čisto da bi samo nešto izjavila protiv njih.

Jera je otkrio kako gleda na Anđelinu kostataciju da ona nije očekivala da je on čeka.

- Ona je jako zbunjena, Van sebe je, neko drugi kontroliše njenu glavu i upravlja njom, pogubljena je, nije svoja. Ja sam tu uz nju kao poznanik da kažem, jer smo se tada čuli pre ulaska, a trenutno jer zaista toj devojci treba da se pomogne kada izađe - zaključio je Jera.

Autor: N. Žugić