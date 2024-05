'Gledam svoje dete kako se godinama trudi...' Ceca se rasplakala zbog sina Veljka, pa otvorila dušu

Kik-bokser Veljko Ražnatović nedavno je postigao veliki uspeh kada je, kao reprezentativac Srbije, osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

Njegova majka, folk diva Ceca Ražnatović, bodrila ga je tada iz prvih redova, a kada je odneo pobedu, rasula se na komade.

- Na to sam izuzetno ponosna, kako ja, tako i čitava naša porodica. Zvezda je upriličila prijem, bokserski klub, zato što je to prva osvojena medalja na Evropskom prvenstvo, a on je Zvezdin bokser. To meni kao roditelju može da imponuje i to su mnogo lepe stvari, na šta sam jako ponosna - priča Ceca i nastavlja:

- To kada je osvojio medalju, pa zato što je to bujica emocija, gledam svoje dete koje se godinama trudi da postigne to što je postigao, i naravno da su krenule emocije iz mene, to su bile suze radosnice. Nisam, jednostavno, htela da ih krijem, uživala sam u njegovoj pobedi - istakla je ona, a na pitanje šta mu je poručila kasnije, kada su ostali sami, Ceca kaže:

- Pa nema šta da mu poručujem, mi živimo zajedno tako da svakodnevno pričamo na svaku temu. Samo sam mu rekla: "Znaš, učinio si me jako ponosnom" i on je rekao: "Hvala, majko". Znam da zna šta je osećam.

Autor: pink.rs