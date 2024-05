UHAPŠEN MARKO MILJKOVIĆ! Luninom mužu stavili lisice, urla na sav glas, policajci ga drže

Novinari su uslikali bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljkovića u Urgentnom centru dok čega pregled sa pripadnicima policije, a evo šta je prethodilo privođenju jutjubera.

Miljković je u Ugentni centar doveden u pratnji dva policajca u pocepanoj majici, sa lisicama na rukama, vidno besan. Pre nego što je doveden u Urgentni centar Marko je snimio kako u stan u kom živi sa Lunom i njihove dve ćerke dolaze pripadnici policije, a svemu je očigledno prethodio sukob sa komšijama, piše Informer.

- Sad ćemo sve lepo da snimimo, i da mi to lepo objavimo! Stan gore iznad mene je nesavesno, bez kakvog odobrenja od mene, prosipao svoje pomije ovde po mojoj terasi i ja moram da čistim! Ja sam posle toga lično uzeo 30 jaja sa pijace i bacio u stan gore, koji se nalazi na trećem spratu! Ja, lično! Ja ću da odgovaram za to, ako bude trebalo i da platim sve - rekao je Marko Miljković najpre.

Policajac je pitao Miljkovića da li je zbog toga zvao 192 na šta je on odgovorio.

- Ja ne mogu da zovem policiju, jer sam otišao gore, kucao na vrata, tražio da se povede računa o tome što se prosipaju pomije po mom stanu! Oni su to prebacili na investitora, niti su rekli: "Okej, prihvatićemo", niti bilo šta, nego su prebacili na investitora, i ja sam u tom trenutku onda otišao po 30 jaja i bacio na njihovu terasu! Eto, dobrodošli u moj stan, vidite šta se sve desilo... - dodao je posle bivši učesnik rijalitija.

- Ja ću sve ovo postaviti, da znate! Ja sam sve ovo dokumentovao, čisto da se zna! Ja vas smem da snimam, to znam veoma dobro, veoma sam upoznat sa tim... Svako dobro vam želim i sve najbolje - rekao je Marko na kraju snimajući policajce dok odlaze. Očigledno da se priča ovde nije završila, s obzirom da je Miljković kasnije snimljen u Urgentnom centru vidno besan, a sa njim su bili i pripadnici policije.

- Slikajte me, slikajte me, četiri sata me drže ovde - ponavljao je on.

Autor: pink.rs