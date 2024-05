Komšija Marka Miljkovića rešio da progovori: Prijavio ga je kućni savet, pravi haos po zgradi, komšijama upada u stan

Marko Miljković priveden je i odveden najpre u Urgentni centar, a potom i na pregled u bolnicu “Laza Lazarevic”.

Za to vreme njegove komšije sa kojima se žestoko posvađao, sređivali su haos koji im je Jutjuber napravio, a jedan čovek koji živi u ulazu pored Lune i Marka progovorio je o detaljima drame, koja se noćas odigrala na Bežanijskoj kosi.

-Firma koja je radila zgradu napravila je propust, i onda su oni sada krenuli u akciju da to popravljaju i sređuju od stana do stana. Jutros su došli kod nas, ja nisam bio kući. On je došao i pitao je bahato "Šta to radite?" Posle je pravio haos po zgradi. Policija je došla, pa su ga opomenuli, a onda su ga priveli - počeo je komšija, pa otkrio u kakvim su odnosima:

- Meni je ovo sve zaista neprijatno. Uredno im se javljamo. Njega je kućni savet prijavio, iz priča sam čuo da je problematičan, upadao je komšijama u stan. Nisam očekivao takvo ponašanje od njega. Nikakav nisam imao hir, ja mislim da su njega prijavljivale neke komšije - iskren je bio komšija u razgovoru za Kurir.

Autor: pink.rs