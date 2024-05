OVAKO JE POČELA NJIHOVA LJUBAVNA PRIČA! Veljko i Bogdana su danas dobili trećeg sina, a malo ko zna ko je upoznao ovaj par!

Bogdana Ražnatović i Veljko Ražnatović danas su dobili trećeg sina Ilijana.

Prvi sin bračnog para dobio je ime po pokojnom dedi, Željku Ražnatoviću, a drugi sin se rodio na dan Arkanovog rođenja.

Porodica ne krije sreću, a pre samo nekoliko godina, Veljko je tvrdio da je od samog početka znao da je Bogdana žena za ceo život.

Upoznali su se na planini i to zahvaljujući njegovoj sestri Anastasiji Ražnatović koja je od samog početka navijala za njihovu ljubav, a ovako je govorila o njima:

- Bogdana već godinu i po dana živi kod nas, to je sada i njena kuća. Divno se slažemo, ona je super, puno je volimo. Ušla nam je pod kožu vrlo brzo i dobra je devojka, što je najvažnije - objasnila je ona svojevremeno, pa sa osmehom nastavila o tome kako je "vezala" Veljka:

- Apsolutno! Za noge i za ruke! Šalu na stranu, nisam ga nikada do sada videla tako zaljubljenog i privrženog.

Veljka su oduvek volele žene, te je sa mnogima bio povezivan, ali sve je postalo istorija kada je upoznao jednu od sestara Rodić.

Poslednja veza pre ljubavi sa Bogdanom bila je sa Mašom Terzić koja je kako su glasile spekulacije, dugo patila za njim.

Iako se o njihovom venčanju govorilo i pre same svadbe, jer je Bogdana na Instagram nalogu ubrzo promenila prezime, mnogi su bili ubeđeni da će se Veljko skrasiti upravo sa Bogdanom.

Na svadbi je u crkvi nosila venčanicu svoje svekrve Cece Ražnatović, a prilikom građanskog venčanja i uzela prezime.

Udala se kada je bila u poodmakloj trudnoći iako joj ti malo nije smetalo, a svadba decenije kako mnogi kažu prepričava i dan danas.

Mladenci su za prvi ples odabrali veliki svetski hit, pesmu Džastina Timberlejka, snimljenu 2013. godine.

Jer ti blistaš kao ogledalo. I ne mogu, a da ne primetim, odražavaš se u ovom srcu mom. Ako se ikada osetiš usamljeno I zbog tog bleska me bude teško naći, samo znaj da sam uvek Paralelno na drugoj strani. Jer s tvojom rukom u mojoj ruci i punog srca, mogu ti reći da nema mesta na koje ne bismo mogli ići. Samo stavi ruku na staklo. Ja sam tu, pokušavam da te izvučem. Samo moraš biti jaka... To je kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda. Ne bih mogao biti jači. Ni sa kim drugim kraj sebe. I sada je jasno kao ovo obećanje koje dajemo, dva odraza u jedno spajamo. Zato što je to kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda, u mene gleda.