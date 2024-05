Oglasio se Nenad Jezdić nakon što mu je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju

Glumac Nenad Jezdić oglasio se za domaće medije nakon što je ekipi predstave "Knjiga o Milutinu" zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju.

On ovakvu odluku smatra nedopustivom.

- Najblaže rečeno tužno! Nedopustivo je donošenje ovakve odluke, ko god da odlučuje, da li će se nešto igrati ili ne. Ovo nedelo je suštinska slabost i nemoć, a samo izgleda i čini se silna i to prema jednom pozorištu, necivilizacijski čin, antikulturni i antipozorišni. Ne dozvoliti Srbima ili bilo kome da prisustvuje izvođenju svog kulturnog, duhovnog i slavnog nasleđa kroz predstavu "Knjiga o Milutinu", jeste odraz straha i panike, sreća pa je ova monodrama, na moju veliku radost i ponos, antiratna drama, radovalo bi me da i ljudi Albanske populacije na Kosovu mogu da je poslušaj, budući da se Milutin ne svrstava ni u jednu ideologiju ili politiku, već samo postavlja ljudsku i moralnu dilemu, po pitanju svih naših nerazumevanja i stradanja, kako svog, tako i drugih naroda sa ovih prostora. Knjiga o Milutinu je svakako, nešto najlekovitije što danas svi treba da čujemo, ali u atmosferi najveće stigmatizacije mog naroda, nekoliko decenija u nazad, zabrana i granice za kulturu me nimalo ne iznenađuju. Sve u svemu izuzetno primitivno - rekao je Jezdić.

Inače, oglasili su se i iz Zvezdara Teatra.

- Predstave koje su planirali u okviru najavljenog gostovanja u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću neće biti izvedene. Posle jučerašnje zabrane patrijarhu Porfiriju da uđe na Kosovo, danas je zabranjena i jedna predstava. Nakon niza zabrana, počevši od politčkih preko ekonomskih, verskih i drugih, na red je došla i kultura, zabranjeno je sve što ima predznak srpskog" - navodi se u saopštenju iz pozorišta.

Autor: pink.rs