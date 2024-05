'ZVALI SU JE ĆAZIMOVICA, BRIŠI TO AKO MOŽEŠ?!' Anđelo je danas žestoko odbrusio Mama Džehvi, a ovako je Balkan pre 6 godina brujao o Teodorinoj aferi s Ćazimom Osmanijem! (VIDEO)

Gordana Džehverović danas je, tokom posete "Eliti" ušla u žestoki sukob s bivšim, nesuđenim zetom Anđelom Rankovićem, nekadašnjim momkom njene ćerke, pevačice Teodore Džehverović.

Oni su se zavoleli u prvoj sezoni "Zadruge", a tenzija između Džehverovića i Rankovića traje godinama posle njihovog raskida. Džehva i Anđelo danas su se žestoko sukobili u "Eliti", a Ranković joj je, između ostalog, rekao:

Uzimali ste vi moje, uzimao sam ja vas, i to je to. Ljudi ovde mogu da je spominju ona je javna ličnost, hoćete da se briše sve, e pa ne može. Briši ono kada su je nazivali Ćazimovica? Ne može sve da se briše, to je tvoji prijatelji prozivaju, ja nisam nikada pominjao nju, niti sam ijednu reč loše rekao o njoj. - vikao je Anđelo.

Te 2017. godine, kada je počela s emitovanjem prva "Zadruga" u kojoj je učestvovala Teodora, mesecima se spekulisalo o njenom odnosu sa kontroverznim biznismenom Ćazimom Osmanijem, koji je lepu plavokosu pevačicu leta 2016. ugostio u svom hotelu u Poreču. I dok je Teodoraa tvrdila da sa čovekom koji, kako je pričala, može deda da joj bude, nije imala apsolutno ništa osim poslovne saradnje, njegova tadašnja izabranica za naš portal je otkrila da je Teodora "obletala oko njega", te da se na sve načine trudila da privuče njegovu pažnju. Mnogo se pričalo i o snimcima iz Poreča koji su preplavili društvene mreže, a Teodora je uvek u svoju odbranu tvrdila da sa Ćazimom nije imala ništa, budući da je u noći kada mu je u kazinu pevala na uvce to činila u prisustvu njegove tadašnje devojke, koja je tvrdila suprotno.

Hrvatska misica izjavila je ranije za naš portal da ona nije bila u kazinu kada su nastali snimci o kojima svi bruje, a u prilog njenim tvrdnjama govori i tada novi snimak do kojeg je došla redakcija našeg portala. Na snimku koji nam je poslao čovek koji je snimao, a koji je insistirao da ne otkrivamo njegov identitet, jasno se vidi da su u Teodorinom i Ćazimovom društvu bili njena menadžerka Sandra i javnosti nepoznati muškarac, koji je, takođe, snimao njen performans. Na početku snimka vidi se kako biznismen dolazi do zgodne pevačice, koja se glasno smejala, udobno se smešta na mesto do nje i uživa u njenom glasu, nakon čega joj je pruža ruku i značajno joj se približava, i baš u tom trenutku snimak se završava.

Bilo kako bilo, na snimku se ne vidi da li su Ćazim i Teodora imali nešto više od druženja i poslovne saradnje, a video u čiji smo posed došli pogledajte u nastavku:

