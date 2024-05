'Dva meseca je bila kod mene, uživala je' Ovako je Ćazim Osmani govorio o Teodori Džehverović: Smešna mi je njena priča da me gleda kao oca

Gordana Džehverović danas je, tokom posete "Eliti", ušla u žestoki sukob s bivšim, nesuđenim zetom Anđelom Rankovićem, nekadašnjim momkom njene ćerke, pevačice Teodore Džehverović.

Oni su se zavoleli u prvoj sezoni "Zadruge", a tenzija između Džehverovića i Rankovića traje godinama posle njihovog raskida. Džehva i Anđelo danas su se žestoko sukobili u "Eliti" te su krenuli da iznose prljav veš, a u jednom momentu je Anđelo pomenuo biznismen Ćazima Osmanija.

Te 2017. godine, kada je počela s emitovanjem prva "Zadruga" u kojoj je učestvovala Teodora, mesecima se spekulisalo o njenom odnosu sa kontroverznim biznismenom Ćazimom Osmanijem, koji je lepu plavokosu pevačicu leta 2016. ugostio u svom hotelu u Poreču. I dok je Teodora tvrdila da sa čovekom koji, kako je pričala, može deda da joj bude, nije imala apsolutno ništa osim poslovne saradnje, njegova tadašnja izabranica za naš portal je otkrila da je Teodora "obletala oko njega", te da se na sve načine trudila da privuče njegovu pažnju. Mnogo se pričalo i o snimcima iz Poreča koji su preplavili društvene mreže, a Teodora je uvek u svoju odbranu tvrdila da sa Ćazimom nije imala ništa, budući da je u noći kada mu je u kazinu pevala na uvce to činila u prisustvu njegove tadašnje devojke, koja je tvrdila suprotno.

Ćazim je tada dao ekskluzivni intervju za Pink.rs i otkrio kakav je bio odnos njega i Teodore, a taj intervju prenosimo u celosti:

- Čuo sam da je rekla da me poštuje i drago mi je da je to rekla. Verujem da to što kaže i misli, a to što je nekoliko puta rekla čak i da me gleda kao oca mi je veoma smešno. Verujem da je smešno i ostalima - rekao je tada za Pink.rs Ćazim.

Tada Teodorina majka Gordana zbog ovih priča bila veoma besna i sa sigurnošću tvrdila da njena ćerka nije imala ništa sa Osmanijem, pa je čak putem medija poručila da je spremna i da se suoči sa njim, on kaže da za tim nema potrebe, te da Teodori nije uradio ništa loše, naprotiv!

- Zašto bi se njena majka plašila mene? Ne razumem šta je htela da kaže, zašto da se obračunava sa mnom! Pa ja nista loše nisam uradio njenoj ćerki, niti bih joj nešto uradio loše - kaže biznismen i dodaje da je učesnicom ''Zadruge 1'' veoma zadovoljan, te da je hteo ponovo da je pozveo u Poreč kada izađe iz rijalitija.

- Svako ko je korektan sa mnom, nastavi sa mnom i da sarađuje. Naravno da smo Teodora i ja ostali u kontaktu i nakon njenog boravka u Poreču. Ja se sa njom nisam svađao, sada mogu samo mediji da nas posvađaju. Naravno da ću je zvati opet da dođe u Poreč kad izađe iz Zadruge! Napravila je super atmosferu, super je pevačica, atraktivna je - rekao je Osmani i priznao da su tačne glasine da je Teodora kod njega u Poreču boravila čak dva meseca, kao i da će je zvati opet.

- Tačno je da je Teodora boravila kod mene dva meseca. I nije ona jedina koja je boravila kod mene i kojoj sam pomogao kada sam bio u mogućnosti. Snimala je dva spota, nastupala je, odmarala se, provodila, uživala... Nadam se da će narednog leta opet.

Biznismen nema nijednu ružnu reč o Teodori, a kaže da on nije stekao utisak kao većina zadrugara - da je plavokosa pevačica folirant.

- Ja nisam stekao utisak da je folirant, nemam loše iskustvo, niti loše mišljenje o njoj. Nadam se da će tako i ostati - rekao je tada za kraj intervjua za naš portal Ćazim Osmani.

