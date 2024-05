'BIĆU PONOVO BOGATA!' Dunja Ilić svesna problematične prošlosti, otkrila da je naučila lekciju: Jedan dan pašteta, drugi KAVIJAR...

Nekadašnja pevačica, koja je najavila povratak na scenu, Dunja Ilić pred našim kamerama je otkrila mnoge detalje života koje javnost ne zna.

Javnost je upoznata da je otac Dunje Ilić bio bogat čovek, ali i da je ''preko noći'' izgubio sve, što se odrazilo na Ajlu koja je i kao tinejdžerka znala da ona nema prijatelje, već zabavljače koje je ''kupovala'' novcem.

- Apsolutno sam bila svesna novca, znala sam da su se ljudi družili sa mnom zbog para. To je bio kupoprodajni odnos. Znala sam da mi to nisu prijatelji, plaćala sam da me zabavljaju. U to vreme sam bila nepodnošljiva, užasno sam se ponašala. Znala sam da vide u meni korist. Dam im pare, bude mi zanimljivo sa njima. Samo dve devojke sa kojima sam se tada družila su se javile meni kada je svo to bogastvo nestalo, nudile se da mi kupe mobilni telefon. Danas imam prijatelje koje nikad ne bih menjala. Na svojim mrežama sam često predstavila sebe kao nešto što treba žaliti, ali nemojte, bolje me mrzite.

Iako više sluša stranu muziku, Begovićeva je pohvalila rad Tee Tairović, Zoi, Senide, Elene Kitić, Teya Dore i Edite, Albina, ali ne krije da je Nataša Bekvalac njena omiljena pevačica iz Srbije. Ono što je odbija od naše današnje estrade jeste takmičarski duh.

- Ne volim taj takmičarski duh, nikad nisam sujetu imala. Volela bih da se svi volimo, da snimamo duete. Ti trendinzi mi nebitni, meni je keš bitan. Da se zaradi, svi se negde upoređuju. I kad sam bila u jeku slave bile su dve pevačice u koje je mnogo uloženo, ali ništa nisu napravile. Sada kad bi se pojavila, ne bih izazvala toliku pažnju jer danas svašta postoji, nije toliko ništa wow, kao što sam ja tada bila.

Dunjin turbulentan odnos sa majkom punio je novinske stupce, a ona je u izjavi za jedan medij stavila tačku na mnoge glasine da je tokom jedne svađe ujela svoju majku i da su se posvađale oko stana.

- Nije tačno da sam je ujela. Tačno je da se svađamo često, jer smo temperamentne žene. Svakako to sve prođe brzo. Svađale smo se oko stana jer sam ja htela da širim, ona je vikala da ne trošim pare. Da se odlučim za spot ili za to renoviranje. Svesna sam da ima 70 godina i hoću da budem uz nju. Često se svađamo jer ja trošim pare neracionalno. Jedan dan sam po restoranima, na putovanjima, drugi dan jedem paštetu i tako u krug. Svakako biću ponovo bogata, uvek se ja dočekam na noge. Ljudi misle da je nemam novca, pa se zbog toga ne vraćam.

Na kraju našeg razgovora, Dunja je priznala da je slobodna devojka i otkrila da zarađuje od tarota, u video snimku na početku teksta pogledajte šta je još otkrila pred našim kamerama.

