BLOKIRALA ME JE: Miša Grof otkrio nove detalje odnosa sa Nikolinom Pišek!

Nikolina Pišek nedavno je pokušala, ali nije uspela da pristupi stanu na Vračaru, koji se nalazi u istoj zgradi gde živi i njen svekar Miša Grof.

Miša Grof je sada progovorio o odnosu sa voditeljkom, te otkrio da ga je Nikolina blokirala, kao i da ju je danas ceo dan čekao da dođe u njegov dom, ali se ona nikada nije pojavila.

- Sedeo sam do sada kod kuće i čekao sam da mi dođe snaja iz Zagreba, ali izgled da ima puno obaveza. Nije nikad bila, dve godine nije bila, kako je ne bih primio, pobogu? Ona najavljuje dolazak, ali je nema. Baš mi je žao, žao mi je zbog deteta.

-Šta znam zašto radi, to se ne zna, baš se ne zna. Uvek je dobrodošla. Nije bila ispred vrata, bili su neki novinari, notari. Ne znam šta traže izvršitelji. To je cela zgrada moja, mojih roditelja. Ona tvrdi da treba da uzme antikvitete, a to je od mojih roditelja. Moj otac je to skupljao, moj deda - objašnjavao je Miša i otkrio šta bi rekao Nikolini kada bi je video.

- Rekao bih joj da je uvek dobrodošla. Nisam znao da će bilo ko da dođe, znao sam za danas i ja sam čekao. Voleo bih da vidim dete koje nisam video dve godine, moja unuka je anđeo. Teško mi je. Ovo najteži period, dve godine kako sam izgubio sina, ja nikoga nemam, samo sam njega video - rekao je Ristović i dodao da je on finansirao kupovinu luksuzne vile u Hrvatskoj.

- Mi nemamo šta da pričamo, pa ja sam dao pare za tu kuću u Hrvatskoj. Nisam pokušao da je zovem jer me je blokirala. Ona mene nikada nije nazvala, eto preko novina ispriča neku glupost. U Hrvatskoj ima kuću od 1.600 kvadrata. Čekaću i dalje da dođe, šta ću...

