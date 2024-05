'ON BI DA GA PODRŽAVAMO, A...' Nakon burnog raskida Janjuša i Aneli i Uroševog pokušaja da raskrinka Ahmićevu, Sita se oglasila za Pink.rs! Nada se da neće doći do pomirenja njene sestre i košarkaša, a evo šta kaže za Stanića!

Aktuelni učesnici "Elite", Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić imali su još jedan buran raskid, kada je ona videla na televizoru da je na TV Pink gostovao Asmin Durdžić, te se njemu nije dopalo što ga je, kako kaže, ona slagala da nije imala reakciju na bivšeg muža, dok ona tvrdi suprotno, da joj je reakcija bila sasvim normalno.

Iako mnogi komentarišu da je Anelina reakcija na Alibabu sasvim prirodna i normalna, to se Janjušu nije nikako dopalo, te su tako raskinuli i ušli u novu turu ćestokih rasprava, u kojima su pljuštale teške reči i uvrede.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Anelinom sestrom, Sitom Ahmić, koja je za naš portal prokomentarisala ovaj raskid.

- Šta da kažem na to, ništa novo osim što je ovaj put pokazao koliko je nasilan, a sigurna sam da je i još tako je najbolje i ja se nadam da se više neće miriti. Ne pljujem Janjuša, već on pljuje našu majku i mene svakodnevno, ne znam šta mu nije jasno on bi da ga podržavamo, a radi i izgovara sve šta radi. Strašno šta sebi neki ljudi daju za pravo - rekla je Sita, a onda se osvrnula na prekid prijateljstva njene sestre i Uroša Stanića:

Što se tiče te priče u vezi Uroša i tih šifri, nigde veze ta glavura nju ne zanima za deset života, ona ga prokomentariše zbog svega što je radio i radi taj nesrećnik - zaključila je Anelina sestra, Sita, za Pink.rs.

Autor: N. Ž.