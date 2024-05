Svađe aktuelnih učesnika "Elite", Miljane Kulić i Uroša Stanića sa Nenadom Aleksićem Ša su sve žešće i žešće, te u njima pljušte razne uvrede.

Tim povodom, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Miljaninom majkom, Marijom Kulić, koja je prokomentarisala ove žestoke ratove.

To je toliko iskompleksirana osoba, za ovih nekoliko zadnjih sezona, ja nisam videla veću budalu od muškarca od njega. Njega nijedna devojka nije volela, sve su od njega gledale da izvuku neku korist, pošto je on imao lepu karijeru, ali posle ulaska u rijaliti je propao. Visio je na tiktoku, on nema nikakvu zaradu, niko ga ne zove i ne angažuje, tako da je prinuđen da prosi i moli za poklone na tiktoku. Jeste da se mnogo lepo zarađuje na tiktoku, Miljana je mnogo zarađivala na tiktoku...Na šta je spao čovek od 46 godina da zarađuje od tiktoka?! Tamo su deca. On je ostavljen i nesrećan, on ima neku falinku, toliko je dosadan, prenaporan u odnosu. Pazi, to je toliko različitih devojaka, a prema svakoj je isti, kao toliko je pažljiv, daje se, a ne dobija ništa baš iz tog razloga što je takav. Guši, svakoj od njih je bilo dosadno u vezi sa njim, sve su čekale da se otarase i da se otkače od njega - rekla je Marija, a onda je dodala:

- On tu nesreći bi želeo da prenese na druge ljude time što ih nisko vređa, sad on zna da Miljanu boli bolest roditelja...On se Miljani izvinjavao i plakao posle onoga u "Zadruzi 4", zvao je na svadbu sa Vanjom, mi smo išli na more. Rekla sam joj: "Za tri meseca će da nađe novu, ko zna koliko puta će da se ženi", tako je i bilo. Nisam joj dala da ide, nije zaslužio, rekla sam joj: "Kako ćeš da ideš na svadbu nekome ko ti je najgore poželeo" i onda mi je ona rekla: "U pravu si, neću ni da idem"...Meni je žao, malo malo, neko njega napadne. Kakvu god falinku da ima taj dečko, niko nije zaslužio to. Sa Miljanom i ne smeju tako...Ovo su kisela voda igrači, ni od koga ništa. Ša je nula i od čoveka i muškarca. Nikada on jadnik neće biti srećan i to prenosi na druge - rekla je Marija Kulić za Pink.rs

Autor: N. Ž.