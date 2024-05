Najpoznatija urednica i novinarka ne samo u Srbiji, nego i u regionu, Jovana Jeremić, prva je gošća autora i voditelja emisije "Intimna pitanja", Nikole Žugića, u okviru Nove ere portala Pink.rs, gde je govorila o se*su, partnerima, ali i lažnim prijateljima koje je kroz život sticala.

Jovana Jeremić je na samom početku emisije progovorila o svom najvećem prestupu u životu, ističući da je to prestup u ishrani, dodavši da ni u jednom odnosu ona nije druga, već Haseki sultanija - jedina!

- Nikada nisam ni u jednom odnosu druga, ne volim da budem druga...Haseki sultanija, tako je. Nikada nisam otela dečka drugarici, smatram da je to velika izdaja. Za mene su muževi mojih drugarica zabranjena zona, odnosno, bespolna bića - rekla je Jovana.

- Najčudnije mesto na kom si imala se*s - pitao je Nikola.

- Nećeš mi verovati, to je krevet. Svako bi za mene pomislio različite stvari. Ja sam neko ko voli da vodi ljubav u krevetu, ne volim da isprobavam druga mesta, jer mi je neudobno. Pokušavala sam, priznajem ti - rekla je Jovana.

- Gde si pokušavala - pitao je Nikola.

- U autu (smeh). Na prednjem sedištu i to je bilo samo jednom u životu i onako...Nije to za mene. Ja volim krevet jer mogu da se razletim, što veći krevet, to više mogućnosti za različite načine vođenja ljubavi. Za sebe volim da kažem da sam umetnica u poslu i umetnik u ljubavi - rekla je Jovana, a da li koristi pomagala u se*su i koji je prirodni afrodizijak najbolji za muškarce, otkrila je Jeremićeva, što možete pogledati u video-prilogu u nastavku:

Autor: Pink.rs