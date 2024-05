Tokom današnje emisije "Gledanje snimaka", došlo je do trzavica u odnosu Maje Marinković i Stanislava Krofaka kada je pušten video klip na kom on izgovara: "moja Miona", što je Maju poremetilo iz mesta, te je osula rafalnu paljbu po njemu.

Kako je Maja rekla u emisiji, smatra da Stanislav ima priču i za popa i za lopova, a neki učesnici "Elite" smatraju da je Krofak hvalio Mionu Jovanović što, navodno, nije imala intimne odnose sa Nenadom Aleksićem Ša, samo zbog toga što je ušao u rijaliti da je vrati.

Na ovu temu, ali na mnoga druga pitanja za Pink.rs je odgovarao otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, koji je najavio na njenom rođendanu haos, s obzirom na to šta planira da joj napiše u čestitki.

- Vidimo da on polako gubi tlo pod nogama, sluša svog rijaliti tatu, Lepog Miću, a Maja nije nimalo naivna, ona je iskusan rijaliti igrač, čita između redova šta on radi. Postao je čovek bez stava, on je rekao da neće da ima ništa sa Majom, nikakve odnose, pa je to prekršio. Uopšte nije onaj Stanislav koji se pokazao na početku, od reči, vidimo nekog drugog čoveka - rekao je Taki, a onda se osvrnuo na navode pojedinih učesnika da je Maja iskorišćena kako bi Krofak terao Mioni inat:

- Neminovno je da se Maja njemu dopala, on je gledao godinama i on i Miona, oni su njeni fanovi. Kada je on ušao, pokušao je da povrati, ali je video da od tog posla nema ništa, pa se zaljubio u Maju. Videćete, od srede (Majin rođendan) više ništa neće biti isto - rekao je Marinković.

Marinkovićeva danima unazad, stiče se utisak među učesnicima, strepi od čestitke svog oca Takija, te je on ovom prilikom za naš portal progovorio o tome.

- Pa, ne bih mnogo da otkrivam, Maja se malo ugasila, premorena je...Mislim da ću da je probudim sa mojom čestitkom, mnogima neće biti dobro...Trebala je da ostane takva do kraja, ali je ljubav slepa. Od srede više ništa neće biti isto - rekao je Marinković za Pink.rs.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.