'HISTERIČNI I SUJETNI SMEĆARI!' Barbara Bobak otkrila svoje LOŠE ISKUSTVO sa našim POZNATIM MUŠKARCIMA, sad ih raskrinkala!

Barbara Bobak muzičku karijeru gradi temeljno, korak po korak.

Ona ne krije da su joj brojne starije kolege velika podrška, ali je sada otkrila da je sa određenim muškarcima iz javnog života doživela velike neprijatnosti.Naime, tokom dosadašnje karijere pevačica je imala prilike da nastupa i sarađuje sa brojnim koleginicama i kolegama sa domaće estradne scene, ali priznaje da nije sa svima imala dobra iskustva.

Ona se putem svog profila na društvenoj mreži X oglasila i otkrila da je do sada sa pevačima imala mnogo više neprijatnih situacija nego sa pevačicama, uporedivši ih sa "sujetnim tetkama".

- Sa ženama u ovom poslu sam imala najlepša moguća iskustva i što su veće zvezde, to su normalnije i veći šmekeri. Sa muškarsima je totalno obrnuto. Što su duže na sceni i što više glumataju dobričine, emotivne boemčine i ostalo, to su veće histerične i sujetne tetke i smećari u realnosti i najviše "pene" na mlade uspešne žene - napisala je on uz fotografiju na kojoj je poruka:

- Prvo: fuj! Drugo: Fuj!

Autor: Pink.rs