EVO KAKO JELENA ĐOKOVIĆ IZGLEDA U KUPAĆEM KOSTIMU: Novakova žena pozirala na plaži, a na njoj nema ni grama viška, a evo ko ju je uslikao! (FOTO)

Supruga tenisera Novaka Đokovića, Jelena Đoković redovno trenira i hrani se zdravo, što se i vidi na njenom licu i telu.

Jelena je uglavnom u svedenim odevnim kombinacijama, a uglavnom je možemo videti bez šminke jer propagira prirodan izgled.

Ona je jednom prilikom pokazala i kako izgleda u kupaćem kostimu, te je podelila fotografiju sa plaže koju je uslikao njihov sin Stefan.Novakova supruga pozirala je u šarenom bikiniju, a mnogi su pohvalili njeno izvajano telo i pločice na stomaku.

"Stefi je sada u fazi kada on želi da slika, a ne da ga samo mi slikamo. Uvek je on bio zvezda, a sada želi malo da i on drži kameru. Kada on slika mamu, mama je najlepša na svetu! Doduše, možete da vidite samo neke delove mene jer on kad slika, baš slika prst, ruku, jednu nogu, pesak... i tako", napisala je tada ona, i tako oduševila svoje pratioce.

Autor: Pink.rs