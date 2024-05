Šejla Zonić u ZVEZDAMA GRANDA rasplakala Ivanu Peters, žiri se NAJEŽIO od glave do pete!

Talentovane Šejla Zonić i Antonija Čerkez otvorile su svojim spektakularnim nastupima jedanaesti krug u „Zvezdama Granda“ i odmah na početku postavile visoke standarde za nastavak večeri.

Takmičarke su osvojile maksimalan broj glasova, a nakon akapela pevanja pobedu je odnela Šejla, dok će Antonija ponovo pevati u baražu.

Svetlana Ceca Ražnatović i Dragan Stojković Bosanac ponosno su prišli svojim kandidatkinjama da čestitaju, međutim nakon toga usledile su rasprave zbog različitih mišljenja.Prva je reč dobila Ivana Peters koja je istakla da je zadovoljna i jednom i drugom takmičarkom.

-Ovo je stvarno divan početak večeri. Postavile ste lestvicu koju drugi treba da dostignu da bi mogli da glasamo kako treba. Nema šta da se priča, to je primer kako treba da pevaju, da se ponašaju i izgledaju prave zvezde. Svaka čast, predivne ste. Šejla, presudilo je to što su za malo krenule suze da mi idu u akapela pevanju. Svaka ima neki biser u glasu, negujte ih i želim vam svu sreću – istakla je ona.

Isto mišljenje je iznela sa osmehom na licu i Ana Bekuta, a Šejlu je pohvalila budući da je ispravila njenu kritiku iz prošlog kruga.

-Zaista fenomenalan početak noći, divne devojke. Sve vreme ste do sad briljirale i jedna i druga kroz takmičenje i zaista mislim da je pred vama obema divna karijera. Šejla, tebe da pohvalim „Da sam ptica“ skinula si odlično kraj, znači malo je kritika uticala, obratila si pažnju. Antonija, ne znam koju pesmu si bolje otpevala, stvarno vrhunski. Bravo, cure – rekla je Bekuta, a dodao je Popović:

-Devojke su stvarno fenomenalne, ovo je prvi par, a zaslužuju obe da idu u četvrtfinale, ali pošto imamo samo tri ženska para, moramo da ih uporedimo.

Viki nije mogla da sakrije oduševljenje napretkom i trudom kandidatkinja.

-Samo mogu da hvalim. Mislim da smo svi ponosni i došli smo do kruga koji je veoma visok i vidi se koliko ste napredovale i teško je da svi naredni budu na ovom nivou. Šejla, o tebi samo reči hvale, bila si perfektna. Ceo nastup, pristup, fantastično, odmah za finale što se mene tiče. Antonija, ti pokazuješ u ovim situacijama da si za velike scene, što je jači protivnik, ti si sve bolja. To ne može svako, tako da bravo za obe – istakla je Viki.

Đorđe David bio je sličnog stava kao kolege, međutim jedan je od retkih koji je primetio grešku u Šejlinom izvođenju.

-Definitivno, lestvica je podignuta na najveći mogući nivo. Devojke, vi ste večeras bile kao da ste u polufinalu. Šejla, u prvoj pesmi si imala grešku, znaš koja je. U drugoj pesmi si imala grešku, isto tako znaš koja je – pričao je Đorđe, na šta se Popović ubacio:

-U kojoj pesmi je imala grešku?

-Evo, ja sam završio – iznervirano je odgovorio Đorđe.

-Mora da ti Ceca posle odgovori ili Šejla, budi konkretan – dodao je Popović.

-Jedan ton si promašila i prvi ton penjanja na gore, u drugoj pesmi je bio klimav. Antonija nije imala nijednu grešku u tri pesme. Međutim, kada se desila akapela, ti si pokazala da je bilo treme, da otvaraš veče. Šejla, kako si ti otpevala akapelu, 90% profesionalaca nikad neće moći tako da otpeva, tako da je zaslužan prolaz – odgovorio je roker.

Izlaganje Đorđa Davida potpuno je iznerviralo Sašu Popovića, te je na jako buran način odreagovao.

-Šejla, molim te, kako si mogla taj ton da promašiš? Samo ja ne znam koji je to ton, ali kako si mogla? Možete samo da budete zavidni i da dajete takve komentare – rekao je on, a zatim se ubacila i Snežana Đurišić:

-Kako da budu zavidni na decu?

-Ovde pričamo o ukupnom utisku, gde su obe devojke bile vrhunske, a ne da ih ponizite ili date neku primedbu zbog nekih vaših kandidata koji će tek da dođu – poručio je Popović, na šta će Sneža:

-Šta se ti mešaš u to što mi pričamo? Jako je ružno i neprimereno Popoviću da kažeš da smo mi zavidni na kandidate, da li si normalan?

-Ne mogu da verujem da vi pričate o jednom tonu – odgovorio je Popović, a ona je ponovo uzvratila:

-Imamo pravo na to.

Nakon toga, započeto komentarisanje i objašnjavanje Šejline greške nastavio je Đorđe David.

-Mojim kandidatima se priča, ne za jedan ton, nego za pola tona. Da li ti od prvog kruga pričam da si ti za mene finalista, od tvog prvog pojavljinja. Sve što ti kažem, kažem ti od srca i boli me uvo da li ti je mentor Ceca, Viki ili bilo ko. Ne pričam gluposti i želim ti da budeš besprekorna, uveličao sam vas do te mere da to nije normalno. Stavile ste standard, ne samo za ovaj krug, nego za celo takmičenje.

Zašto me vređaš? – rekao je on i pitao Popovića.

-Ti si kao krava koja da 100 litara mleka i onda prospe svoju kofu – uzvratio je Popović, a Sneža je ponovo stala Đorđevu odbranu:

-I ti izgledaš kao da lobiraš za kandidata. Nemoj to da radiš.

Nakon raspravljanja, reč je dobio Aleksandar Milić Mili koji je dao svoj sud o njihovim različitim mišljenjima.

-Ja ću sada da kažem svoje mišljenje i to ne kao član žirija, nego više kao direktor muzičke produkcije. Za mene postoje tri kandidata koji su apsolutni favoriti za karijeru i za koje sam zahvalan što su došli u ovaj šou i mi smo ovde dobili dva, od njih tri. Svako može da kaže da li je ton bio gore ili dole, to je legitimno, ali Šejla i Antonija bile ste besprekorne. Ono što mi tražimo, vi ste pokazale u punom sjaju. Trudili ste se i sve je bilo apsolutno savršeno – rekao je on.

Snežana Đurišić zanemarila je Đoletove kritike i svim srce podržala obe takmičarke.

-Šejla, sama si zaslužna što ti se traži dlaka u jajetu, zato što si fantastičan pevač i pevač koji može apsolutno sve. Kada se desi mali „kvrc“ mi ti to kažemo i ne treba to lično da shvatiš, nego da znaš da je neko to čuo. Što se mene tiče, ti si i finalista i pobednik i moja draga koleginica. Svaka čast, posebno za akapela pevanje i tu pesmu. Antonija, ovde postoje ljudi koji su pozvaniji da komentarišu stil koji ti pevaš, ja nisam čula da si napravila grešku i svaka čast – objasnila je Snežana.

Zatim je Dragan Stojković Bosanac izneo svoje mišljenje o Šejli i Antoniji, smatrajući da su njih dve bez konkurencije.

-Iskreno, jedna stvar je bitna. Bile su nadahnute i lepo su pevale i ko reče da je Antonija bila bez greške? Ja bih to potpuno podržao i složio bih se. Ovo što stoji „Zvezda Granda“ iza vas dve, a pogotovo iza vas dve kandidatkinje, moram priznati ti jesi „Zvezda Granda“ . I još jedna stvar, ne dopada mi se što si dobila šest glasova i što si se natpevavala, jer vrlo lako može da se desi da ispadneš u baražu. Šalu na stranu, Popović je nekad vrlo realan i zna da bude taktičan i njegova ljubav prema lepom pevanju je za svaku pohvalu, ali dopusti ljudima da kažu nešto što su oni čuli i sve će biti u redu. Mogu Šejli da kažem na deset mesta gde je bila odlična i fenomenalna i nikoga ne ostavljaš ravnodušnim. Vidiš kako ja Popoviču dođem kao bensedin – poručio je Boske kroz smeh, na šta će Popović:-Nisi odgovorio na moje pitanje.

Bosanac je nakon toga želeo da smiri celokupnu situaciju, pa se obratio Ceci.

-Meni je važno da je Bosna i Hercegovina najbolja do sad, a ti Ceco vidi šta ćeš bez Bosne i Hercegovine, teško će ti biti. Vidiš da imaš Bosnu, ja imam Hercegovinu i ti i ja idemo večeras na večeru – rekao je on.

Ponosna mentorka Ceca ponosno je istakla da sa Šejlom ne može niko da se uporedi, ali i da se najboljima desi nekada da pogreše.

-Želim da kažem da Šejla nije za poređenje ove sezone, unela je ogromno osveženje u takmičenje. Učestvujem u njenom uspehu i lako je naći svakome manu, mi koji imamo karijeru, ni dan danas nismo perfektni. Pravimo greške koje oni ne smeju ni da zamisle, a mi ih rešetamo -pričala je Ceca, a Bosanac je sve vreme pokušavao da joj upadne u reč što ju je dodatno iznerviralo:

-Je l’ mogu ja da pričam, a da me neko ne prekine? Ma, ajde bre. Ne mogu rečenicu da završim, uskačeš mi ti, uskače Saša, nema smisla. Sad ste se uhvatili za falšiće, nije za komentarisanje, ali nema veze. Bravo devojke, super ste bile – zaključila je Ceca.

Autor: Pink.rs