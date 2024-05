'REKLA SAM MU DA ODE OD MENE KAD OSETI DA ME NE VOLI!' Đani i Slađa u rubrici IZA ZATVORENIH VRATA otvorili dušu o najtežim životnim momentima i krizama! Pevačeva žena progovorila i o njegovom NEVERSTVU!

Potpuno se ogolili u rubrici portala Pink.rs ''Iza zatvorenih vrata''.

U okviru rubrike ''Iza zatvorenih vrata'' novinarka portala Pink.rs Snežana Zindović posetila je dom Radiše Trajkovića Đanija i njegove supruge Slađe.

Naime, Đani i Slađa otvorili su za naše kamere vrata svog doma i pokazali u kakvom luskuzu sada žive, a tokom intervjua otkrili su da nije uvek bilo tako.

- Kod mene je žena stub kuće i cele familije - rekao je Đani na početku, a Slađa je prokomentarisala navode o njegovom neverstvu.

- Đani nikad neće ostariti, on i kad slaže ne može čovek za zlo da mu uzme. Mora nešto da se proguta da bi se opstalo. Bilo je nekih poruka i svašta nešto, ali nisam taj tip. Rekla sam mu da onog dana kad oseti da me ne voli da ode. Nema potrebe neko nekog da trpi kog ne voli. Sad je malo drugačije, nema tolerancije među ljudima, nema poštovanja. Đani je domaćin, sve je stvorio. Ima krizni period nekad, ali to je sve normalno - rekla je Slađa, a Đani se nadovezao:

- Krizni period je kad ja pogrešim - poručio je Trajković, a Slađa je dodala:

- Ne postoji muškarac koji bar u mislima nije prevario. Od 2019. i 2020. on je predobar. Neću prežaliti što nisam imala venčanicu, imala sam plavi komplet - poručila je pevačeva žena, a onda progovorila o odnosu sa vanbračnim sinom Nikolom.

- Uvek sam imala korektan odnos s mojim sinom. On je u Americi, pa smo uvek imali kontakt preko veze. On dolazi ovde, svi smo u super odnosima. Neki komentari su me izluđivali. Da je Đani usvojio dete. Ja nikad od istine nisam bežala - kaže pevačeva žena i otkrila kako su nekad živeli:

- Mi smo došli u Beograd kao podstanari, nismo ništa imali. Od viljuške smo krenuli. Nestvarno je koliko je on puno radio. Onda smo uzeli neki stan. Sve što je stekao znojem je stekao, ništa nije palo s neba - otkriva Slađa, a onda je Đani dodao:

- Malo sam vremena proveo s decom, puno sam radio i bio van kuće. Nije bilo med i mleko - poručio je pevač.

Autor: Pink.rs