'STALNO ME URNIŠU' Ćana je godinama kraljica veselja, a ovo joj je ostala NEOSTVARENA ŽELJA!

Malo ko bi rekao da neko poput pevačice Stanojke Mitrović Ćane može da ima neostvarene želje u karijeri, međutim, realnost je drugačija.

Neprikosnovena kraljica veselja je otkrila da postoji nešto što još uvek nije ostvarila i otkrila kakvi su joj planovi kada je u pitanju muzika.

-Tu je nova pesma, zapravo još nije gotova, ali biće uskoro. Mnogo sam srećna jer već tri, četiri godine tražim od autora pesmu devet osmina, jednu onako veselu, i pesma se zove „Dajte pesmu slavljeničku“, biće uskoro na mom Jutjub kanalu – otkrila je Ćana i priznala da pravu numeru nije lako pronaći.

- Tražim pesmu ovog tipa toliko dugo. Snimala sam ja u međuvremenu neke lepe dvojke, ali sam bila u potrazi za određenim ritmom pošto me je publika urnisala posle „Moj rođeni“ numere koja je napravila haos i pometnju na svim mogućim veseljima. Tražili su nešto baš veselo a ja nisam imala do sada nekuzapaženu pesmu u tom neparnom ritmu, kao ni trubače. Sada će biti tu i saksofon i trubači, violine i goč. Biće to jedna pokretačka pesma, kad uletiš u prostor da svi budu na nogama i na stolovima – ispričala je Ćana.

Kao neko ko je postao sinonim za dobar provod, Ćana priznaje da joj je bila potrebna i takva pesma, kako bi njen dolazak na veselja bio potpun.

– Nekako su ljudi zavoleli te moje dolaske na veselja gde me pozovu. Ja to originalno i svim srcem radim. I sama pripremam za to, mene adrenalin puca baš pred nastup od želje da to sve izgleda onako kako su oni zamislili -objasnila je pevačica.

Njeni nesvakidašnji dolasci na nastupe postali su viralni, a Ćana je sada otkrila kako joj polazi za rukom da uvek bude inovativna.- Mi to usaglasimo zajedno, a što se tiče dolaska kamionom, to nije bila moja ideja, već od organizatora veselja koji su vlasnici firme sa tim vozilima. Generalno ja ljudima pripomognem u onome šta može tehnički da se izvede. Jer imaju nekada i zahteve koji nisu tehnički izvodljivi, ali smo uglavnom do sada pravili kompromis na obostrano zadovoljstvo. Meni je cilj da slavljenici budu zadovoljni, naravno ukoliko to ne urušava moje ime i mene kao ličnost – objasnila je Ćana.

Ćanina biografija poseduje toliko zanimljivosti da bi o njenom životu i karijeri mogao da se snimi film, počev od nesvakidašnjeg upoznavanja supruga u saobraćaju, preko njene borbe sa tumorom, pa do nezaboravnih nastupa na brojnim veseljima.Upravo zbog toga, pitali smo je da li planira da napiše knjigu o svom bogatom životu.

- Ima dosta specifičnog, a valjda sam i ja sama specifična kao osoba. Možda će nekada nekome pasti na pamet, otkud znam, nisam razmišljala u tom pravcu, ali zaista je to jedna bogata karijera, i životno i profesionalno – rekla je Ćana, a potom dodala:

- Ne vodim beleške o svojim dogodovštinama. Za sada još pamtim (smeh). Ako krene da me izdaje pamćenje onda ću da pišem. Mada mislim da je još uvek rano za knjigu.

Iako bi mnogi pomislili da je Ćana ostvarila sve što je ikada poželela kada je u pitanju karijera, pevačica je otkrila da ipak ima još jednu, neostvarenu želju.

– Planiram još toga da dam i imam pregršt planova, ali ne bih još da ih otrkivam . Celo leto će biti radno, pa možda od jeseni malo ozbiljnije počnem da razmišljam. Stalno me ljudi urnišu, da tako kažem, za jedan moj solistički koncert. Volela bih ali nikako ne mogu da se usaglasim s vremenom, jer za to je ipak potrebno odvojiti neko vreme. Potrebno je i pripremiti se kako dolikuje za jedan takav nastup, to mi je u planu i to mi je u karijeri neostvarena želja. Sve ostalo sam manje više ostvarila ali želela bih jedan koncert u na primer Sava centru. Neki lep koncert, da stavim onako tačku na „i“, jagoda šlagu da bude – otkrila je Stanojka.

