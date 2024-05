NAKON SKANDALA LUNINOG MUŽA NASTALE OGROMNE PROMENE! Doneli odluku koja će im promeniti život iz korena!

Luna Đogani i Marko Miljković su pre nekoliko godina podigli kredit za kupovinu stana na Bežanijskoj kosi, ali sada postoji velika mogućnost da se iz njega isele.

Naime, nakon skandala od prošle nedelje, kada se jutjuber sukobio s komšijom, oni intenzivno razmišljaju o preseljenju.

Kako je bivši učesnik rijalitija tvrdio, ljudi koji žive na spratu iznad njihovog neko vreme su im bacali pomije na terasu i, uprkos svim upozorenjima, nisu imali nameru da to promene. Nakon svih, kako je ispričao, neuspešnih pokušaja da zaustavi ponašanje komšija, Marko je kupio jaja i bacao ih na njihov balkon, nakon čega je usledio i pokušaj fizičkog napada na policajca, zbog čega je priveden.

Komšija je demantovao Markove tvrdnje, a on se nakon šestosatnog saslušanja u tužilaštvu vratio u stan. Sada, s obzirom na to da on i Luna odlično zarađuju od svog Jutjub kanala i sponzorskih ugovora, da im posao cveta, prijatelji im savetuju da se sklone odatle i uzmu sebi kuću na periferiji grada kako bi imali svoj mir. Oni su nedavno renovirali jednu sobu kako bi je prilagodili potrebama dece, a sad su uzeli u razmatranje i ideju da sagrade novi dom. Miljković je rodom iz Brusa i od malih nogu je živeo u kući, pa mu se ideja i te kako dopala, ali, prema rečima našeg izvora, moraju da se ispune svi uslovi za to.

- Verujte mi da Luna i Marko žele mir. Oni su porodični ljudi i deca su im na prvom mestu. Zato smo im mi bliski prijatelji i predložili da razmisle o tome da naprave svoju oazu mira s bazenom. Nadam se da će doneti pravu odluku i preseliti se negde na obode grada, jer ima zaista lepih placeva, a oni već imaju kuću koju su počeli da zidaju u Mramorku, pa možda se i tamo presele - kaže sagovornik.

