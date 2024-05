VELJKO I BOGDANA PLANIRAJU ČETVRTO DETE?! Ceca otkrila da je načula razgovor naslednika i snajke! Evo kako se provodi sa još jednim unukom!

Samo nek je veselo!

Svetlana Ceca Ražnatović 18. maja održala je spektakularan koncert u Hali sportova u Mladenovcu pred mnogobrojnom publikom, koja je nestrpljivo čekala da uživa u vanvremenskim hitovima.

Ražnatovićka je otkrila da joj se u jednom trenutku slošilo.

- Meni se ne dešava da sedim na koncertu na stolici, ja taj luksuz ne želim da priuštim iz poštovanja prema svojoj publici. Večeras sam tražila barsku stolicu, jer mi se par puta zavrtelo u glavi, jer je toliko bilo vruće i uopšte nisam imala kiseonika na bini. Bolje da malo prisednem, a da taj koncert zablistam. Bolje i to nego da bude "tras" - objasnila je Ceca, koja je i pored poteškoća, odradila fantastičan koncert.

- Energija se emituje, ja sam uvek prenosila energiju kroz pesmu, a ne akrobacijama, specijalnim koreografijama. Izuzetno poštujem one koji to rade, jer je to izuzetno zahtevno i teško, ali ja nisam taj profil pevača, ali nisam ni neko ko je statičan, skačem sa svojom publikom, igram sve vreme, ali večeras stvarno nisam imala promil kiseonika - rekla je ona.

Ceca je snimila 16 albuma, pa se prisetila svoje najprodavanije kasete "Decenija" iz 2001. godine i otkrila koliko joj znači što i danas drži rekorde po broju prodatih nosača zvuka.

- "Decenija" je najprodavaniji album u diskografiji Grand produkcije. Inače svi moji album su najprodavniji i imam tu čast da ponesem tu titulu. Saša Popović se često time hvali, da je to najprodavniji od svih mogućih izdanja u Grandu koja su se ikada pojavila - istakla je ona.

Na Cecinim koncertima se često dešavaju neke spontane situacije, a ovog puta je dala jednom momku iz publike da peva.

- Videla sam koliko se trudi da otpeva pesmu "Pusti me da raskinem sa njom", ajde malo da pomogne, što da ne. To su sve neke nove generacije, 2009. i 2010. Izuzetno sam ponosna da slušaju moju muziku i da im se sviđa. Za mene još važi pravilo od 7 do 77 - našalila se folk zvezda, pa se podsetila da je ove godine dve decenije od albuma "Gore od ljubavi".

- 2004. je izašao, nisam razmišljala o tome, sve jubileji - rekla je ona.

Ceca je na sceni 36 godina, a u jednoj pesmi govori "Nemam ja godine, nemam ime ni prezime", a sada je otkrila kako tolike godine održava svoje ime.

- To je tako lepa metafora u toj pesmi, i samo svojstveno Marini Tucaković. Ja doživljavam taj tekst kao da muzika nema granice, da putuje gde ništa materijalno ne može da prođe, muzika može i živi je pokazatelj da je ona ceo kosmos - objasnila je pevačica.

Koncert je imala posle velikog slavlja, kada joj se rodio treći unuk, ona je otkrila kako je sve izdržala na nogama.

- To su sve lepi razlozi za slavlje, i daće Bog da ih imamo još više, kao i da se družimo, slavimo i veselimo uz muziku, to je smisao života. Ova nedelja mi je poslovno bila baš naporna. Radila sam sa kandidatima, bliži se polufinale, još malo i finale, brojimo sitno i doterujemo sve te kandidate. Svaki mentor navija za svoj tim što je i prirodno. Biće mi naporan tempo, a od 23. maja ću imati tri dana slobodno - rekla je Ražnatovićka, pa spomenula Bogdanu i otkrila koliko je srećna zbog prinove.

- Svi su presrećni, još se privikavamo na novog člana porodice, gledamo ga kako spava, jede, kao i svaka beba - ushićeno je rekla folk zvezda.

Maja Berović i Viki Miljković su bile gošće u njenom domu povodom rođenje Cecinog trećeg unuka, te su se latile mikrofona.

- Maja je super lik, drug i laf. Za Viki ne moram da pričam, mi se poznajemo od malih nogu. Još nekoliko kolega je trebalo da bude tu, ali su bili na odmoru, neki na nastupima. Ali kako je krenulo, sad će i četvrto, pa ćemo se brzo okupiti. (smeh) Šalim se, trebalo bi da napravi pauzu zaista i mislim da planiraju podužu, načula sam dok sam se šunjala kroz kuću - zaključila je Ceca Ražnatović.

