'Ne zanima me da li me ljudi ismevaju' Džinović progovorio o šalama s društvenih mreža, pa priznao da li posle razvoda od Meline ima novu devojku

Pevač narodne muzike Haris Džinović našao se u središtu skandala kada je obelodanjeno da se razvodi od Meline Džinović, a njegove brutalno iskrene izjave podigle su ogromnu prašinu u javnosti i postale viralne na društvenim mrežama.

Korisnici mreža svakodnevno zbijaju šale na račun pevačevih izjava o Melini, a da je sve otišlo predaleko govori i to što je jedan mladić rešio da istetovira jednu od Džinovićevih izjava.

- Krivo mi je ali se desio splet okolnosti pa ću morati da se sada aktiviram na mrežama - kaže Haris Džinović, a na pitanje da li je video da šale koje se objavljuju na njegov račun, pevač kaže:

- Ma, mene to uopšte ne zanima da li ljudi ozbiljni, da li me ismevaju, šta me briga.

Na pitanje da li se kaje zbog svega što je izrekao na račun bivše žene, Haris kaže:

Taman posla. Ja ne mogu da sprečim to što ljudi pišu. Da li sada neko ismejava, da li priča nekakve priče, nit pokušavam da sprečim to niti mogu- istakao je on.

Kako kaže, sa decom Đinom i Kanom više ne priča o razvodu od njihove majke.

Ne pričavamo opšte uopšte više o tome u kuću. Ne više nego nismo nikad ni pričali o tome. To je završena tema. Uporno insistirate da vam kažem nešto, da saznate nešto, a to je jedan običan razvod braka i na tome se završilo.

Poslednjih dana šuška se da Haris ima novu devojku, što je on demantovao.

- Da imam ona bi bila večeras sa mnom ovde - istakao je on.

Autor: pink.rs