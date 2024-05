Tokom sinoćnje specijalne emisije "Elita", voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila Asmina Durdžića i Aneli Ahmić i napokon se posle skoro devet meseci desilo suočavanje bivšeg ljubavnog para.

Nih dvoje su jedno drugom sasuli sve u lice. Asmin je u nekoliko navrata govorio da je Anelki porocia okrenula leđa, pogotovo njena sestra Sita koju je optužio da igra rijaliti van Elite.

Tim povodom za Pink.rs se oglasila Anelina sestra Sita i brutalno prokomentarisala Asmina.

- Meni je drago da je još jednom došao i pokazao ko je on. Sama priča oko video snimka na kojem je mesecima tvrdio da sam ja, pa posle to demantuje, vama je sve jasno! Kaže da se služi svim i svačim samo da bi ocrnio drugi stranu, tako je u stanju onakav svoj video kao zadnja svinja pusti u javnost. Sve što joj je tamo rekao je bila laž, davao joj je lažne informacije tvrdeći da su izašli dokazi pred nacijom! - započela je Sita pa dodala:

- On je lagao, pa čak i hvalio Janjuša, dok je Janjuš slušao, a svakodnevno ga proziva, to su opet pokušaj manipulacije da Janjuša okrene protiv Aneli jer je lud za njom i ljubomoran na njega. Ali provalili su ga svi, provalili su šta pokušava i nisu naseli. Mi kao familija i naš brat nikada se nismo odrekli sestre ma šta god uradila, ona je naša, a nije uradila ništa tako strašno. Mnoge su radile puno gore stvari, ona ima itekako gde da se vrati, on to zna i to ga muči, jer je on taj koji ništa nema i nema kud. - dodala je Sita.

- Pogubila se Aneli sinoć, nije ona ničega svesna još uvek . Bravo za njega nadam se da je ponosan na sebe jer je najveća bruka sramota za muški rod, za sve one muškarce iz Krajine odakle dolazi -rekla je Sita pa se osvrnula na optužbe za novac koje je Asmin izneo.

- Cifre se smanjuju sa 100.000 na 60.000 da bismo došli do 30.000 koje Aneli kaže da ima i da su njene, gde on ni ne pokušava da je demantuje. Jedino je priznao da je ona dala novac za auto. Plus je slagao da sam ja rekla da sam bila u autu s njima kada ju je udario što je laž, to nigde ne postoji, On se takvim lažima se celu noć služio čak i pokušao i da joj objasni da sam ja glavna zvezeda, a nju da kanalim. Jadan on, narod je video njegove laži. Još jednom ovim putem mu poručujem: Hvala ti što si objasnio ko si a to je da si niko i ništa - poručila je Sita.

