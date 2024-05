Istina izlazi na videlo!

Tokom sinoćnjeg suočavanja Asmin Durdžić je optužio Aneli Ahmić da je dok je on bio u Majamiju bila na žurki sa 35 muškaraca, a da joj je društvo pravila drugarica Mina Mateljan.

Aneli je to porekla i rekla da je bila na rođendanu sa društvom, a da joj nije jasno što joj Asmin to prebacuje kada je on u tom periodu bio sa Stanijom, što je on poricao.

Tim povodom, Mina se danas oglasila za Pink.rs i otkrila da je ona bila svedok situacije kada je Asmin ljubomorisao Aneli dok je bio u Majamiju sa Stanijom.

Ja sam bila tu kada joj se Asmin javio iz Majamija. On je tada njoj napravio ljubomornu scenu jer je na rođendanu, gde nas je bilo dosta. On je govorio da je tu bilo 35 muškaraca, pa bili smo na rođendanu, nisu bili samo muškaci, bile su i devojke. On je tada ljubomorisao, šta ona traži tu, terao je da ide kući, a ovamo uživa sa Stanijom u Majamiju. Njega je zanimalo ko je sve tamo - krenula je Mina pa je otkrila da je Aneli u početku njihovog braka izdržavala Asmina

Ona je prodala auto, on nije imao ništa , kada se porodila nisu imali ništa, izdržavala ga je stalno, jeste on slao novac na kraju, ali na početku ona je ta koja je sve plaćala. Imao je imao probleme sa drogom, sinoć je 90 odsto slagao. Pa on je rekao da je slao novac za poklone za rođendan, za 8.mart, pa kao da je izdržavao, da je tako on bi govorio da je svakog meseca slao novac , on nema nijednu prepisku da je njena majka tražila njemu pare. Svi znaju da on nema svoju nekretninu, on nema ni svoj auto. Objavljivao je Stanijine gole slike, samo da bi pravio Aneli ljubomornu. On je krenuo u priču sa Stanijom da bi bio poznat, a nažalost ovo će se i Staniji dogoditi za pet meseci. On je jedan običan prevarant i to se vidi. Asmin je jedan običan šibicar - rekla je Mina.

Sećam se da je ona morala da ode kući sa rođendana, dok je on sa Stanijom. Još priča da nisu imali odnose, pa šta ga onda zanima sa kim je ona na rođendanu. Iskreno on i ima emocije prema Aneli, sada je njega strah jer je Aneli poznatija od Stanije, a on želi da bude poznat. On je hteo da iskoristi Staniju, a da ga Aneli čeka kući, pa ne ide. Takođe, 16. aprila je imala abortus, dete je abortirala od Asmina. 24. je bila sa mnom, žalila mi se na bolove, e toliko kako nemaju odnose - rekla je MKina.

Pored toga Mina je poslala sliku kako bi dokazala da nije bilo 35 muškaraca kako je Asmin rekao, nego da je bilo malo, ali odabrano društvo.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Mina je poslala snimak na kojem se čuje kako joj je Asmin pretio jer se kako ona kaže plašio da ona ne progovori, a tada je bio sa Stanijom u vezi.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: pink.rs