DARA BUBAMARA SLAVI ROĐENDAN! Pevačici puna kuća poklona, čestitke stižu sa svih strana, a oglasi se i ON! Slavljenica oduševljena: Volim te! (FOTO)

Folk zvezda Dara Bubamara danas slavi rođendan!

Pevačica je napunila 48 godina, a danas joj, očekivano, čestitke stižu sa svih strana! Dom su joj preplavili pokloni i buketi cveća, inboks na društvenim mrežama brojne čestitke prijatelja, saradnika i fanova, a u moru čestitki izdvojila se sinovljeva.

Srećan rođendan mama, da si mi živa i zdrava i uvek nasmejana, kao i do sad. Volim te najviše na svetu - napisao je Kosta uz njihovcu zajedničku fotku, a mama mu je uzvratila:"Hvala sine moj. Volim te".

Podsetimo, Dara je jednom prilikom, kada je on imao 13 godina, otkrila detalje o sinu, koji su iznenadili sve. Na pitanje da li svom sinu daje džeparac, Dara Bubamara iznenadila je sve i rekla da njen sin Kosta sam zarađuje i to sa samo 13 godina. Pevačica je tada istakla da to zvuči neverovatno, ali je istina, kao i da joj je tada Kosta poslao poruku da je preko igrica uspeo da zaradi 390 dolara i da će joj staviti na karticu, a ona se zahvalila sinu na tom gestu. Podsetimo, pevačica je jednom prilikom govorila kako je sina Kostu upisala u englesku školu.

- Presrećna sam zbog toga, jer je jako kulturano i vaspitano dete. Žao mi je što neće da se eksponira, pa ljudi ne mogu da vide koliko je divan i pametan. On mi često kaže: „Mama, ti si meni kao drugarica”. To je taj neki fazon večite devojčice - rekla je ona za „Ekskluzivno”.

Autor: pink.rs