Stara ljubavna priča Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole ponovo je u žiži interesovanja javnosti, otkako se zavodnik iz Dervente ponovo uselio u Belu kuću, a sve budnim okom prati njena majka Marija Kulić, koja u razgovoru za naš portal priznaje da joj teško pada to što je njena naslednica ponovo tužna.

Nesrećna je jer ne zna kako da joj pomogne.

- Toliko sam se razočarala da nemam reči. Žao mi je, gledam je, sva je tužna. Mnogo greši, ne znam kako da joj pomognem - priča Marija, koja smatra da Miljana samo sebi čini nažao.

Ona je znala da će Zola da uđe, namerno je otišla te večeri da sedne pored Darjana, kad on uđe da je zatekne pored njega. Ćušne Darjana što neće da je zagrli, da on vidi. Kako može da se ponaša kao dete od 10 godina?! Željko naš puni 6 godina, on se tako ne bi ponašao kao ona. Sve to što radi zna da ne valja, uvek samoj sebi napravi loše. Sada je nezadovoljna, nesrećna, plače svaki dan, a Zola neće da je zagrli. On je takvo đubre... Ako ti smeta Darjan, što je sela pored njega, šta ćeš ti u njenom krevetu?! Kažeš joj:"Ja sam ušao, svojim očima sam video, sediš pored njega, sa njim si bila u vezi. Odeš sa njim u vešernicu da razgovaraš, držiš svoje na njegovim nogama, šta ću ja s tobom u krevetu? Idi radi šta hoćeš, pusti mene da ja vodim svoj život". Sve što je rekla Darku na intervjuu, sve sam to i ja videla. Pravi greške, neka stane jednom!

O Zoli i dalje nema lepo mišljenje.

Došao je čisto da izgubi vreme, sa Miljanom kupuje mir, da je ne bi teralo na onu njenu lošu, agresivnu stranu. Čeka da se završi ova sezona, samo nešto odlaže... Svakom bi smetalo takvo Miljanino ponašanje, ne samo njeno, već bilo koje žene, da tako nešto uradi, ali mu ona kaže:"Ja sam to namerno uradila da vidim tvoju reakciju". Ona kroz njene postupke hoće da vidi da li je njemu stalo, kao da se ne znaju šest godina. Žao mi je što se muči, što ga voli, što je nesrećna u ljubavi, a njoj to mnogo znači. Voli da ima nekog pored sebe, ima mnogo dobru dušu i zaslužuje nekog ko će da je poštuje. Jednostavno, žao mi je - priča Marija za Pink.rs kroz suze.

Na pitanje da li ima leka za Miljanu, kada je u pitanju Zola i njena opsesija njim, Marija kaže:

Pričala je i s psihijatrom, sedi po dva sata napolju i priča sa njim, ja odem, nisam kod kuće, da budu sami, ne vredi ni to. U tom smislu, pomoći nema. Ona kaže da vidi da je on ne voli, da je nikakav, ali svesna je da ne može bez njega, želi zbog njega da beži, da ide kod njega, prva ga zove... Možda ju je neko zavračao, ko zna. Razgovarala sam sa ljudima. Nigde nisam išla, ali su mi neke žene pisale da je odvedem kod nekog hodže, kod nekog dečka kod Pančeva, vidi mu se krst na glavi, on je pravoslavne vere... Moram, moram da probam, ništa me ne košta, borim se za svoje dete. Njoj u medicini nije nađena pomoć, dala sam sve od sebe, pokušavala, nisam pitala ništa, sve samo njoj da bude bolje. Sve sam prihvatala obaveze na sebe iako sam bolesna, samo da ona bude srećna, ali nema tu pomoći, vidim. Žao mi je što se muči. Videću šta će taj dečko da kaže, da li je njoj nešto bačeno, stavljeno, svašta ljudi danas rade. Meni je to nepojmljivo, da se time ljudi bave, ali ko zna.

Zoli zamera to što nikada nije ustao da Miljanu odbrani od drugih ljudi u "Eliti".

- Bio je sa njom, a ako oseća prema njoj gram neke zahvalnosti ili simpatija, trebalo bi da je odbrani. Da on ne ustane da je odbrani od bilo koga, kada neko kaže da je ona loša majka, kada pričaju o njene bolesti... To mi nije normalno, prirodni proces je da je odbraniš. A on sedi, ćuti, neće nikome da se zamera. Kako ti možeš, ako nekog voliš, da te ništa ne dotiče, da budeš mrtav-hladan, da kažeš:"Ja ne mogu sa svima da se svađam". Ne sa svima, ti nisi ni sa kim, čoveče! Lepo mu je rekla da je on igrač kao Lejdi, Malivuk, koji hoće sa svima da budu fini, da im budu mirni dani, da uzmu pare i da idu kući. Ako njega neko uvredi, on će drvlje i kamenje, a kad neko nju napada, on neće da se zamera. Možda je bolje što je ušao, da ona ponovo sve vidi, možda je naišao period rasvetljenja, osvetljenja, da sebi kaže:"Čekaj, dokle ću više da se uveravam?", a ne da posle rijalitija ponovo živi u zabludi i misli da će da se promeni.

Autor: pink.rs