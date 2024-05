Slađa i Đani Trajković važe za jedan od najskladnijih i najzanimljivijih bračnih parova na domaćoj javnoj sceni. Iskreni, spontani, harizmatični - za njih kazu da su “ljudi iz naroda”, a novinarka Pink.rs Snežana Zindović je, u novom izdanju emisije "Iza zatvorenih vrata", pokušala da sazna da li i u njihovom primeru važi da iza svakog uspešnog muškarca stoji zena, koja je stub kuće. Iako su najčešće vedri i nasmejani u javnosti, govoritli su kako o usponima, tako i životnim padovima i iskušenjima iza zatvorenih vrata porodičnog gnezda koje su svili u luksuznom naselju Beograd na vodi.

Upoznali su se pre više od trideset godina i oboje se sećaju kako je počela njihova ljubavna priča.

- Tada su bili pejdžeri. Videli smo se u nekom lokalu, kaže ona:"Pevaš negde, volela bih da te čujem, dugo te nisam čula kako pevaš". Tako se i desilo, sve ostalo je istorija - prisetio se Đani, koji svoju suprugu smatra stubom kuće.

Kod mene je žena stub kuće i cele familije! Današnje žene mlade misle drugačije, muž treba da drži ženu za suknju, da bude kod kuće... Čekaj, ako radim, moram da idem da radim.

Slađana Trajković, Đanijeva supruga, za njega ima samo reči hvale.

Đani je interesantna osoba, ne što je moj muž. Nikada neće ostariti - veseo je, temperamentan strašno, i kad slaže nešto, čovek ne može da mu uzme za zlo. On simpatično laže. Mlad, slava, uspeh... Sve to ide jedno sa drugim, a mora nešto da se proguta ako hoćeš da opstane brak. Odgovorno tvrdim, za 29 godina braka nikada nisam doživela nešto neprijatno. Bilo je svega i svačega, poziva, poruka, ali ja nisam taj tip. Ja sam njemu rekla:"Tog dana kad osetiš da me ne voliš mi nećemo biti zajedno". Ništa se ne trpi zbog dece, ona odu svojim putem, samo nek su živa i zdrava. Što bismo se trpeli ako tu nema ljubavi, zbog čega? Ili neko neće da se razvede zbog imovine, meni je to van svake pameti. Ja se trudim da tako vaspitavam svoju decu, ali sada je vreme drugačije. Nema te tolerancije, poštovanja - priča Slađa, koja je, kako kaže u emisiji "Iza zatvorenih vrata sa Snežanom Zindović", bila svesna šta Đanijev posao sa sobom nosi.

Znala sam za koga se udajem, da će tu usputno biti i žena, prijatelja, prijateljica, koleginica, kolega... On je prvo dobar čovek, suprug, roditelj, domaćin, sve stvorio. Nekad mi dođe, zadavila bih ga, iskreno, ali... To je sastavni deo jednog braka. Kada bi sve bilo idealno, ne bi bilo dobro, nešto ne štima.

Prvi sin joj živi u Americi

Slađin prvi sin, kog je dobila pre Đanija, zove se Nikola i živi u Americi.

- Uvek sam imala korektne odnose sa ocem mog prvog sina. Moj sin iz prošlog odnosa je u Americi od osnovne škole, imali smo kontakt preko veze, što bi se reklo. Nikakve zamerke nisam imala. Sada je dečko porastao, veliki je, oženjen, uspešan, radan, vredan... Jako lepe odnose imamo, posećujemo se. Ćerka je išla sada skoro kod njega, ja nisam, daleko mi je, ali dolazi on. To što ljudi pričaju, ne razumem... Šta, treba da stanem u centar Beograda i pričam:"Ja sam u dobrim odnosima"? Ko me poznaje, zna kakve odnose imam - priznaje Slađa, koju su pojedini novinski natpisi pogodili:

- Jako je ružno i nekulturno. Sa svim novinarima zbog Đanija sarađujem lepo, ali su me neki komentari izluđivali. "Đani usvojio njenog sina iz prvog braka", van svake pameti, jako ružno. Dečko ima oca, živog, zdravog, normalnog. Đani i ja smo dugo u braku, ali sutra, ne daj Bože, da se desi nešto, da kažem:"Neko će usvojiti Đanijevog sina"? To je van svake pameti.

