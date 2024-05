NA MILJANU I MARIJU KULIĆ BAČENA CRNA MAGIJA?! Čovek s krstom na čelu tvrdi: Video sam da njena bolest nije po Gospodu, neko je ŽELEO DA SE RAZBOLI!

Nenad Paunović iz Pančeva poznat je domaćoj javnosti, budući da već godinama unazad tvrdi da mu se uoči svakog velikog hrišćanskog praznika nasred čela pojavi živa rana u obliku krsta. Njegovu priču čula je i Marija Kulić, majka učesnice "Elite" Miljane Kulić, koja je izrazila želju da ga poseti po Miljaninom izlasku iz rijalitija, kako bi saznala da li je na nju "nešto bačeno", budući da je već godinama nesrećna u ljubavi.

Marija za Pink.rs kaže da dobija razne predloge i savete, ali da je u jedno sigurna - da želi da pomogne Miljani.

- Pričala je i s psihijatrom, sedi po dva sata napolju i priča sa njim, ja odem, nisam kod kuće, da budu sami, ne vredi ni to. U tom smislu, pomoći nema. Ona kaže da vidi da je on ne voli, da je nikakav, ali svesna je da ne može bez njega, želi zbog njega da beži, da ide kod njega, prva ga zove... Možda ju je neko zavračao, ko zna. Razgovarala sam sa ljudima. Nigde nisam išla, ali su mi neke žene pisale da je odvedem kod nekog hodže, kod nekog dečka kod Pančeva, vidi mu se krst na glavi, on je pravoslavne vere... Moram, moram da probam, ništa me ne košta, borim se za svoje dete. Njoj u medicini nije nađena pomoć, dala sam sve od sebe, pokušavala, nisam pitala ništa, sve samo njoj da bude bolje. Sve sam prihvatala obaveze na sebe iako sam bolesna, samo da ona bude srećna, ali nema tu pomoći, vidim. Žao mi je što se muči. Videću šta će taj dečko da kaže, da li je njoj nešto bačeno, stavljeno, svašta ljudi danas rade. Meni je to nepojmljivo, da se time ljudi bave, ali ko zna.

Posle razgovora sa Marijom, kontaktirali smo Nenada Paunovića, koji je dao svoj sud:

Osobe mogu biti vezane vračarskim putem za drugu osobu u tom smislu. To se uglavnom radi dobijanja neke dobiti, koristi, jer osoba koja je "vezana" je u stanju da sve toj drugoj da, što joj ova traži. To ja rešavam određenim molitvama, ne vračarskim stvarima, ritualima i ostalim nečastivim delima, jer time mogu te osobe samo sebi namestiti veći problem - rekao je Nenad, a potom šokirao:

Što se tiče Miljaninog dolaska, nije problem. Jednom sam slučajno sreo Mariju u Nišu i tada video da njena bolest i nije baš po Gospodu, već da je neko želeo da ona ima zdravstveni problem, tako da ne isključujem ni pitanje da su obe pod uticajem nečastivih sila (magije).

