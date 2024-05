'BUDIO SAM SE U TUĐIM KUĆAMA!' Hit priča Ace Pejovića o njegovom najvećem pijanstvu: Ujutru je ta žena došla i u krevet mi donela...

Folk pevač Aco Pejović nikada neće zaboraviti jedno od najvećih pijanstava, nakon kog je završio u kući nepoznatih ljudi.

Toga se prisetio u emisiji "Amidži šou" Ognjena Amidžića na Pinku, kada je dobio pitanje da ispriča svoje najveće pijanstvo. U studiju su se našalili, pa su ga podsetili na snimanje specijalne, novogodišnje emisije "Amidži šou", kada se malo više popilo.

- To što je prošli put bilo u emisiji apsolutno je neprihvatljivo. Neću da se izvinim nikome jer nikome nisam uradio nešto što je loše, ali nije u redu. Prošli put smo se opustili više, ja sebi to dajem na volju jer je bila Nova godina, novogodišnji program, pa smo se malo opustili. Pili smo neku rakijicu koja nas je malo dohvatila, ako je to nekome zasmetalo tad, ja koristim ovu priliku da se izvinim - ispričao je Pejović, a potom se prisetio:

Budio sam se u tuđim kućama (smeh). Nisam to nikada pominjao... Sa jednim školskim drugom. Bilo je bombardovanje naše zemlje, tad sam sa prijateljima otišao i prijavio se dobrovoljno da budem u vojsci koja brani svoju zemlju, što je meni potpuno u redu. Bili smo u nekim planinama... Znaš kad dane provodiš u šumi, uveče nismo znali šta ćemo. Zarakijamo se i... Puno smo popili. Te neke komšije, čija je kuća bila, odveli su nas kučici, stari čovek, stara žena. Ujutro smo se probudili i on i ja, pokriveni nekim ćebadima, u starim krevetima u nekoj kamenoj kući... To je bilo strašno, onako, s bolom glave, pila se neka brlja! Ta divna gospođa, bili su stariji, divni ljudi, nam je ujutro donela vruću pitu s hladnim kiselim mlekom - ispričao je folk pevač.

Autor: pink.rs