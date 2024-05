Noć puna dešavanja!

U toku sinoćnje večeri u Beloj kući je održana još jedna spektakularna žurka. Za dobru atmosferu na žurci bila je zadužena pevačica Milica Jokić, kao i fantastični DJ Neba. Ovo veče obeležilo je pomirenje Janjuša i Aneli nakon što joj je on na papiriću izjavio ljubav, Bebica i Teodora ušli u sukob zbog različitih gledišta o budućnosti njihove veze. Miljana pokušala da povrati Zolu potenciranjem da se promenila, dok su Lakić i Lejdi flertovali celu noć u kazinu.

Ovonedeljni vođa Jelena Ilić pročitala je pismo Velikog šefa o početku žurke, te razdelila budžete ukućanima

Aneli Ahmić otišla je u Rajski vrt i dozvala Drvo mudrosti, kako bi mu tražila jednu uslugu i pokazala šta je našla kod Janjuša.

Drvo, trebaš mi - rekla je Aneli.

Zdravo, Aneli, kako si - reklo je Drvo.

Loše, jako sam neispavana. Došla sam da te zamolim nešto. Ne mogu da slušam muziku, nisam za komunikaciju. Htela sam da te zamolim da me pustiš da se odmorim. Loše sam psihički, nisam za žurku. Pokazaću ti nešto što sam našla ispod Janjuševog kreveta, neki papirić. Dođe mi da plačem, pa se smirim. Da li bi me pustio da odmorim u izolaciji? Molim te - kazala je Aneli.

Hvala ti puno. Piše V.T., onda N.N.C. Ne kapiram, možeš li skontati šta je - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović zapenila je kad je čula da joj je Miljana Kulić pokrala stvari, prilikom čega je ona negirala da joj je išta uzela.

Nemoj da me kradeš viđe i nemoj da mi se obraćaš. Našla sam kod tebe moje stvari. Nemoj više da si mi išta pipnula - kazala je Anita.

Ništa ti nisam ukrala. Slađo, kunem ti se u sve da nisam ništa Aniti ukrala. Neka ti Bog sudi da sam ti haljinu ukrala - dodala je Miljana.

Nakon što je dešifrovala Janjuševu poruku u Rajskom vrtu, Aneli Ahmić došla je kod Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović, kako bi Ša ponovo pokušao da protumači šifru.

Ispod posteljine nađem ovo - rekla je Aneli.

V.T. može samo da bude volim te. Ja ne znam te skraćenice - zaključio je Ša.

Pa volim ga, voli i on mene,ali imamo probleme - kazala je Aneli.

Koje probleme? Prošlost je iza, koga boli k*rac šta je iza. Moramo da obavimo jedan ozbiljan muški razgovor - rekao je Nenad.

Jedna od naših najvećih mladih muzičkih zvezda, pevačica Milica Jokić, ove noći zadužena je za provod na žurki koja se održava na velelepnom imanju u Šimanovcima, u "Eliti". Milica je za ovu noć odabrala crvenu odevnu kombinaciju koja je mnoge ostavila bez teksta. Učesnici su joj se itekako obradovali, a ona se odmah se popela na binu i veče otvorila hitom ''Vazduh koji dišem'', koju u originalu izvodi Svetlana Ceca Ražnatrović.

Stefani Grujić i dalje ne može da se pomiri sa diskvalifikacijom svog dečka Danijela Dujkovića Munjeza

Moraš da izdržiš. Spavaš kad hoćeš, zamisli da nemaš ni to. Ja bih isto odlepila na tvom mestu. Ovak, zavučeš se i isplačeš se - rekla je Jelena.

Idem malo da sednem - rekla je Stefani.

Teodora Delić ponovo je zamerila Nenadu Macanoviću Bebici jer ne pazi na svoju kilažu.

Ti ćeš da imaš stomačinu do poda, a ja ću da idem dalje - rekla je Teodora.

Idi onda bolje - dodao je Bebica.

Ne mogu da verujem da ne paziš na hranu, nego samo ideš i jedeš slatkiše, a rekla sam ti da ne radiš to - kazala je Teodora.

Marko Janjušević Janjuš došao je u Rajski vrt, kako bi porazgovarao sa Drvetom mudrsosti.

Posle dugog vremena, nalazim se ispred tebe. Ako možeš da mi se javiš, trebaš mi - rekao je Janjuš.

Svi pitaju za tebe. Mene muči jedna stvar, V.T.N.N.C.S. - pitalo je Drvo.

Volim te najviše na svetu. Pustio sam da vidim da li će to naći. Svašta me muči. Popio sam dva piva i malo viskija. Hoću malo da se opustim. Ona nabroji da je sve muči, ali ne govori da je muči taj odnos sa mnom. Ne bih voleo da mučim ikad ikoga. Zaljubio sam se baš, ali me slamaju - rekao je Janjuš.

Ti bi voleo da te ona navede kao nešto što je muči - pitalo je Drvo.

Miljana Kulić osula je žestok rafal po Darjanu Radumiroviću nakon što je seo pored nje i Lazara Čolića Zole.

Bolesno je da sedimo nas troje. Možeš samo da se skloniš - kazala je Miljana.

Miljana, nemoj - dodao je Zola.

Ne želim sa tobom da komuniciram Darjane. Ne obraćaj mi se, bolje bi ti bilo - rekla je Miljana.

Dobro. Neću ti se obraćati, nemoj ni ti meni - kazao je Darjan.

Nikola Lakić i Lejdi Di se gotovo od samog početka ne odvajaju. Njih svoje igraju i pevaju od momenta kad su ušli u diskoteku, što je skrenulo pažnju mnogih učesnika.

Miona Jovanović pevušila je stihove pesme ''Stariji čovek'', prilikom je Nenad Aleksić Ša prebledeo.

Šta ćekaš više, stariji si čovek. Proživi bar ostatak svog života, tvoj dodir hoću, neću bilo čiji. Briga me, što si ti, od mene stariji - pevala je Miona.

Nakon silnih sukoba, Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić ponovo su se našli jedno pored drugog.

Hoćeš me zagrliti - pitala je Aneli.

Hoću, nije problem. Voliš li me - rekao je Janjuš.

Volim, mnogo - rekla je Aneli.

A znaš koliko ja tebe volim - pitao je Janjuš.

Miljana Kulić prišla je Lazaru Čoliću Zoli tokom žurke, prilikom čega ga je zafrlila i stavila mu do znanja koliko joj znači. Nakon što ga je zagrlila, Čolić se nasmejao, što je dovoljan znak da ipak nisu ravnodušni jedno prema drugom.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić pokačili su se oko toga šta čeka njihovu vezu napolju.

Šta je meni problem da kažem? Milion puta sam rekao da čekam da se završi i da idemo napolje. Da idemo kući i da živimo zajedno - rekao je Bebica.

Rekao si da gledam u njega. Stvaraš tenziju. Hoćeš da prebaciš na mene stvari, da gledam u njega - rekla je Teodora.

Rekao sam da mi daješ povoda, da mogu da posumnjam - kazao je Bebica.

Hoćeš da se svađaš - pitao je Nenad.

Miljana Kulić promenila je sve boje nakon što je Lazar Čolić Zola odbio da prizna da ju je poljubio ispod pokrivača.

Poljubio si me sinoć ispod pokrivača - rekla je Miljana.

Ne lažiš - kazao je Zola.

Ja lažem? - upitala je Miljana.

Pa šta i ako sam te poljubio ispod pokrivača? Je l' treba ovako da te ljubim? Nismo zajedno i nećemo biti zajedno? Je l' da idem u Niš sad, da se venčamo, to treba? - kazao je Zola.

Marko Janjušević Janjuš pao je pod dejstvo alkohola, pa ušao u crveno zbog nekoliko ukućana. Aneli Ahmić i Uroš Rajačić pokušali su bezuspešno da ga smire.

P*čka vam materina bezobrazna, nemoj da ja kažem ko ste vi. Samo jednu reč da mi neko kaže. Sedim sa ovom budalom, ona se raspravlja sa onim kretenom - rekao je Janjuš.

Smiri se - rekla je Aneli.

Neću da se svađam, s tobom sam lepo pričao. J*bo te Uroš Stanić. Ako ti kažem boli me k*rac za one degenerike, ne gledaš ih - rekao je Janjuš.

Nisam htela da nas ometaju - rekla je Aneli.

Nakon uzbudljive noći, Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić približili su dušeke u izolaciji, te legli jedno pored drugog.

Lejdi Di nastavila je da provocira Nikolu Lakića svojim plesom, te je uvijala kukovima tik pored njega, dok se on trudio da ne obraća pažnju na to. Ipak, mnogi su gledali u njihovom pravcu, ali to očigledno nije predstavljalo nikakav problem za njih.

Marija Malivuk žestoko je oplela po Aneli Ahmić sa Milenom Kačavendom.

Koliko mi se Aneli gadi, totalno je bez empatije prema Janjušu. Ne trudi se da mu pomogne da mu bude dobro - rekla je Marija.

Ma on se zaljubio. Koprca se malo, ali ipak teško - dodala je Milena.

Autor: N.Š