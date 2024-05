Ne propustite novu epizodu hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 22 časa na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Kosaru otpuštaju iz bolnice, a Tadija joj govori da je razgovarao sa doktorom i da je uveren da će joj se glas vratiti. Da li će ovo dati snagu Kosari da nastavi borbu?

Lala govori Grigoriju da želi da se smrt njenih roditelja razjasni, ali samo ako će saznati istinu. Kada joj Grigorije kaže da je to i njegova namera, Lala mu odgovara da će videti da li je to zaista tako. Šta će Grigorije uraditi kada shvati da uprkos svemu Lala i dalje veruje Balši?

Guja se sastaje sa Glorijom i govori joj da je od policije saznao da imaju krticu u svojim redovima. Kako će Glorija reagovati na ovu informaciju?

Nakon sukoba sa Švrćom, Renata je besna i traži od Koste da je ubije. Da li će Kosta pristati na to?

Švrća se vraća kući i Vanja je prestravljen kada je vidi raščupanu. Kada je pita da li je napravila neku glupost, Švrća mu odgovara da je samo ofarbala Renatu u crveno. Šta će Vanja uraditi kad sazna za Švrćin ispad?

Vanjin izvor iz policije traži Svilenom da mu obezbedi jednu osobu za poligrafsko ispitivanje – Lalu Doder. Zbog čega sumnjaju na Lalu i da li će Svileni pristati na ovo?

Lala odlazi kod Olge Aslanove i pita je da li je moguće da je Balša pomogao svojim roditeljima da podmetnu požar u kom su stradali njeni roditelji, a Olga joj govori da ipak Balša dolazi iz porodice ubica. Da li će Lala početi da sumnja u Balšu?

Dušica govori Ranki da je oduvek bila dobra duša, na šta joj Ranka kaže da je to istina i da će uvek tako ostati, ali joj Dušica kaže da je to nemoguće ako ubije nedužnu bebu. Da li Ranka planira da ubije Verino nerođeno dete?

Tokom porodičnog okupljanja, Gvozden pita Lalu zbog čega je tako skrušena i da li nešto krije od njih, ali Jakov ga prekida i traži mu da ima razmevanja. Da li će Fani i Gvozden prestati da provociraju?

Balši u ćeliju dovode novog cimera, a kada pita stražara gde je Najdan, on mu odgovara da on više neće boraviti tu i da je to naredba „odozgo“. Šta se desilo sa Najdanom?

Pod Grigorijevim pritiskom, Najdan potpisuje izjavu da je on svedok koji može da potvrdi da je Balša podmetnuo požar u kome su ubijeni Lalini roditelji. Da li je ovo potez koji će uništiti Balšu?

Odgovori na ova pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi serije „Zakopane tajne“ – od 22 časa na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.