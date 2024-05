ZAGRLJAJ KOJI ŽIVOT ZNAČI! Nikola Rokvić stigao do Egine, tamo ga dočekala porodica: Za kraj hodočašća POGAČA I RAKIJA!

Nikola Rokvić nakon 31 dana pešačenja, stigao je do cilja u manastir Sveti Nektarije Eginski, gde ga je sačekala cela porodica.

Decu i porodicu, kada je video pozdravio je usklicima "Hristos Vaskrese", a oni su mu odgovorili sa "Vaistinu Vaskrese.

Nikoli Rokviću u zagrljaj su pali supruga Bojana i naslednici, kojima je podelio ikone.Majka Slavica ga je dočekala sa pogačom i rakijom.

Inače, Nikola se javno zahvalio Jeleni Đoković na uplaćenoj donaciji, kao i Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću koji su takođe podržali njegovu misiju.

- Pomaže Bog dragi ljudi, evo 25. dan, ja sam na 22. kilometru, nastavljamo ovaj put za dečiju radost i prikupljamo novac za dečiju onkologiju u Nišu. Ja bih želeo javno da se zahvalim dragoj Jeleni Đoković koja je podržala našu misiju i koja je od srca dala donaciju. Jelo, pozdravi mi Noleta, živi bili, Bog vas blagoslovio - rekao je Nikola.

Ivan Bosiljčić došao da Nikoli pruži poršku u Grčkoj

- Ima ljudi koji zbog bratske ljubavi izdvoje vreme, polete, slete, kao rajske ptice, donesu milost, radost i potvrdu, da čovek bez čoveka ne može! Moj brat Ivan Bosiljčić mi oplemeni srce! Hvala ti do večnosti! - napisao je Nikola u svojoj objavi.

Nikola uspeo da sakupi 31 milion dinara

Nikola je tokom puta za fondaciju "Porodica" koju je Rokvić osnovao sa suprugom Bojanom, uspeo da prikupi neverovatan 31 milion dinara, a sav novac biće doniran u humanitarne svrhe.

- Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mesta gde ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na veri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da so na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dečiju radost - poručio je Rokvić pred sam kraj svog puta.

