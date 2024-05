'Poreska nam je upala zbog Darka Lazića i 140.000 evra' Saša Popović otkrio koliko ZARAĐUJU PEVAČI, a tek da čujete istinu o bakšišu!

Osvrnuo se i na famozne bakšiše, koji su uvek jedna od glavnih tema domaćih medija kad su pevači u pitanju.

Saša Popović kroz takmičenje ''Zvezde Granda" napravio je mnoge danas najveće domaće zvezde.

- Ima danas dosta ovih novokomponovanih izvođača, razumem da klinci to vole, Vojaž, Breskica, Crni Cerak, Nući, Cobi... Pratim ja sve, vidim da ima onih koji to vole i ja to zaista poštujem. Ako nekome dođe na nastup par hiljada mladih i znaju svaku pesmu od reči do reči, onda i mi stariji koji radimo neku drugu vrstu muzike moramo to da poštujemo. Međutim, kada dođe neka svadba, neko venčanje, rođenje, krštenje... Zna se šta se tamo peva - istakao je Saša Popović.

Saša se zatim osvrnuo i na famozne bakšiše, koji su uvek jedna od glavnih tema domaćih medija kada su pevači u pitanju.

- Priča se da se na romskim veseljima dobija najveći bakšiš, ali nisu to samo romska veselja, bakšiš se daje na svim svadbama, rođenjima dece, krštenja, punoletstva... Ovo što piju iz cipele, to je Đani, napravio je dobar fazon namerno, znam ja njega dobro! Više je to bila varijanta da se digne frka oko toga, i naravno, dosta se pisalo o tome, ali nema toga puno. Kada pričamo o bakšišu, imamo recimo Teu Tairović, pa Ljubu Aličića... Svi pevači koji pevaju tu vrstu veselja i zabava, naravno da ljudi daju novac - otkrio je kreativni direktor "Granda" u emisiji "Premijera".

Kako je dodao, i ranije je govorio na temu bakšiša, posebno ističući situaciju sa Darkom Lazićem.

- Pričao sam kada je poreska inspekcija ušla u "Grand" 2015. godine, tražili su da vide koliko su Darko Lazić, Rada Manojlović i Jelena Gerbec novca primili na račun sa plaćenim porezom, koliko im je "Grand" uplatio. Darko Lazić je recimo 2014. godine, pre osam godina, primio na račun, mislim da je bilo oko 140.000 evra, za godinu dana. Rada Manojlović 131.000 evra, Gerbec upala manje, jer nema cenu kao što imaju ovi pevači. I onda su pitali: "Čekajte, kako je moguće da je samo ovoliko, mi smo čuli da je to mnogo više..." - bakšiš! Pitao sam njih kako oni tretiraju bakšiš, a oni su mi rekli da je to dobrovoljni čin na koji se ne plaća porez, ali se taj novac tretira kao "crne" pare!

- Znači ako je Darko Lazić primio 140.000 evra kao "bele" pare sa plaćenim porezom, on sa tim parama može sebi da kupi stan, automobil ili lokal, jer ima poreklo novca. Ali ako on sad nešto kupi za 300.000 evra, ljudi mogu da pitaju odakle mu onih 160.000 evra! On može da ih pravda, da ode u Poresku upravu i kaže koliko je zaradio i koliko je bakšiša dobio, jer sve mora da se operezuje. To se plaća 20 posto od ukupne sume, i onda na kraju od tog bakšiša dobija "bele pare" i može sa tim novcem da raspolaže kako god želi - ispričao je Popović.

