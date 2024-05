IMAO JE JEDNU ŽELJU, ALI GA JE SMRT SPREČILA U TOME! Muzičar grca u suzama zbog Tonija Montana: Kad je ovo čuo - RASUO SE NA KOMADE!

Toni Montano preminuo je iznenada u 62. godini.

Njegova smrt zatekla je mnoge, a sve je iznenadila činjenica da je pokojni muzičar poslednjih godina živeo u teškoj materijalnoj situaciji. Kako Kurir saznaje od izvora bliskom Toniju, iza njega je ostala jedna neostvarena želja, ali ga je smrt u tome preduhitrila.

Naime, Tonija je krajem aprila, kao i ceo region, potresla vest da bivši bubnjar YU grupe Slobodan Jurišić Jura živi na ivici egzistencije - bez struje i vode u napuštenoj kući u Perlezu kraj Zrenjanina, te da moli za novčanu pomoć, kako bi imao najosnovnije za život.

Montanu je ova priča izuzetno teško pala, jer je i sam godinama bio u teškoj materijalnoj situaciji, te je odmah odlučio da u skladu sa svojim skromnim mogućnostima pomogne svom prijatelju koga je poznavao nekoliko decenija. Iako i sam nije imao puno, on je odlučio da jedan deo novca od prodaje stana daruje Juri i da ga lično poseti u Perlezu pre odlaska u rodni Bojnik, gde je trebao da se preseli. Ipak, iznenadna smrt u stanu gde je do sad živeo, sprečila ga je u ovoj humanoj nameri.

Povodom naših saznanja, kontaktirali smo bubnjara, koji nam je grcajući u suzama, rekao sledeće:

- Jaooo, srce moje lepo... Nisam to znao, jaoo... Hvala vam što ste mi to rekli. Mnogo mi to znači. Potresao sam se jako kad sam pročitao juče da je otišao. Bili smo super nas dvojica, ali nisam znao da je mislio na mene u ovoj mojoj muci. Družili smo se nekad davno. Montano je bio specifičan lik, ali je prema meni bio super. Družili smo se sa Arkanom, to je ta priča. Voleo sam ga, a i on je mene. To sad shvatam. Vremenom smo se udaljili i izgubili kontakt, ali sam pratio njegov rad. Odličan je bio. Kontaktiraću sa njegovima, ako je to bila njegova poslednja želja, voleo bih da bude ispunjena. Jako me je ovo potreslo što ste mi sad rekli. Jaoo - kroz suze nam je rekao neutešni Jura.

Podsetimo, kako je Kurir prvi i pisao, upućena patrola na licu mesta zatekla je Miljković Snežanu, sestru od strica preminulog Miljković Velibora poznatijeg pod umetničkim imenom Toni Montano, koja je izjavila da im se nije javljao na telefon i da nije otvarao vrata stana. Angažovali su bravara koji je otvorio stan, gde je u fotelji zatečen muzičar. Na lice mesta izašla ekipa SHMP koja je konstatovala smrt. Uviđajna ekipa izvršila uviđaj i zapečatila stan. Nema tragova nasilne smrti. Telo vozilom saniteta preveženo na Institut za sudsku medicinu.

Autor: Pink.rs