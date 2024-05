KAPOR SE OŠIŠAO NAKON DVE GODINE! Pevač objavio snimak iz salona, pa zaprepastio javnost: Lepši čovek sto puta! (VIDEO)

Pevač Saša Kapor poslednjih godina prepoznatljiv je po dugačkoj kosi i bradi, a sada je odlučio da napravi drastičnu promenu i ošiša se na kratko.

Iako je na početku karijere nosio skroz drugačiju grizuru, Saša Kapor je više od dve godine puštao kosu, a sada je rešio da je vreme za promenu te je snimio svoju posetu kod frizera.

On je na TikTok profilu objavio snimak iz salona gde je pokazao transformaciju uz kratak opis: "Dve i po godine je stalo u 20 sekundi".

Komentari ispod videa samo su se nizali, a gotovo svi su hvalili njegov novi izgled.

"Au, lepši čovek sto puta", samo je jedan od komentara.

Podsetimo, Saša zbog muzike nije zapostavio obrazovanje, a sa 35 godina je postao diplomirani inženjer saobraćaja.

- Upisao sam Mašinski fakultet u Beogradu, gde sam bio dobar student i uspešno upisao treću godinu studija, 2008. godine se prijavljujem na takmičenje i tako ljubav prema muzici me je odvela daleko od fakulteta. Sve vreme moje karijere u podsvesti sam želeo da mi se pored ljubavi za muzikom ostvari i druga ljubav, a to je ljubav prema vazduhoplovstvu, tako da sam školovanje nastavio na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo- rekao je on.

Autor: Pink.rs