FOLKERKU NAPALI NA SVADBI! Otkrila detalje HOROR VESELJA u Srbiji: Pevala za džabe tri dana, a mladenci POBEGLI...

Pevačica Maja Marijana svojevremeno je pričala o neprijatnom iskustvu koje je doživela na jednom slavlju na kom je pevala sa svojim kolegama.

Naime, Maja je sa još nekoliko veoma popularnih kolega pevala tri dana bez prestanka, a na kraju su svi ostali bez honorara.

- Nikada neću zaboraviti jednu svadbu, pevalo je više poznatih pevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Morali smo da pevamo non-stop, samo kao malo nešto spavanja, pet, šest, možda sedam sati... Bakšiš?! Kakav bakšiš?! To je bilo baš davno, pre 29,30 godina, gomila ružnih stvari se tu izdešavala, honorar nismo ni dobili, tri dana smo pevali za džabe. Mlada i mladoženja su pobegli iz sela, preko neke njive valjda. Svi smo ostali bez honorara, muzičari i pevači, desetoro ili dvanaestoro, pobegli su ljudi - opisala je jednu od najgorih tezgi koje pamti, ali nije želela da otkriva ni koje selo je u pitanju, ni ko su kolege koje su izvisile za honorar zajedno s njom:

- A najgore, naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom, odjednom, imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni, ono me peče, ja kažem: "Šta radiš to?" i neki matori deda isto tu pod šatrom gde god ja sednem, on stane i gurne me... Moje kolege će se same prepoznati kad pročitaju, ne bih u njihovo ime da govorim. Baš su poznati muzičari bili tu i mi se dogovorimo da završimo tu svadbu da krenemo napokon kad smo shvatili da smo izrađeni, seljaci se skupe tu s motkama i kao - ko je nama dozvolio da se pakujemo, ja sam bila s tatom jer sam još išla u srednju školu, pa me otac vozio na nastupe, izbušili su nam gume i mom tati isto, nikad to neću zaboraviti. Muzičari su bili veoma poznati, oni koji to budu pročitali, setiće se, ali ne bih da otkrivam o kome se radilo.

"Nisam dobijala nepristojne ponude"

Pevačica je iznela da nikada nije imala nepristojnu ponudu, te da su se muškarci plašili da joj priđu.

- Nepristojne ponude nisam imala nikad, ja zauzmem stav i gard, a nisam nikada ni išla nigde sama. Imala sam zaštitu. Sa mužem ili svojim bendom. Dođem, odradim posao i nazad. Nemaju ni hrabrosti, namrštim se i ćao. Dešavalo se i kasnije, kad sam postala poznata pevačica, da gazda pobegne, ne plati. To mi se desilo u Rijeci. Četiri igračice i tri muzičara. Nema gazde, pobegao. Zoveš ga, ne javlja se. Dešavalo se nekoliko puta da gazda pobegne. Jednostavno, neće da plati. Ne samo meni, to se mnogima dešavalo, rekla je za Srpski telegraf.

Autor: Pink.rs