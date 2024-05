Ljubiteljima estradnih i muzičkih dešavanja verovatno ime Dragana Kapur ništa ne znači, ali verovatno ne postoji osoba koja posle pobede Teya Dore na PZE na društvenim mrežama nije videla njenu dvojnicu.

Nedeljama je jedan od najviralnijih snimaka na Instagramu i Tiktoku bio video na kom atraktivna crnka igra na, u najmanju ruku, nesvakidašnji način. Njeno interesantno vrckanje i treskanje privuklo je veliku pažnju, a akcenat je bio na fizičkoj sličnosti. Zgodna građa i duga crna kosa sa šiškama.

Ekipa Kurira je uspela da stupi u kontakt sa Medenom, kako glasi umetničko ime Dragane Kapur.

- Ja sam se pre nekoliko godina povukla iz javnosti i medija. Imala sam uspone i padove. Sada živim neki povučeniji način života, ako se aktivno bavim muzikom. Pevam na raznim veseljima, ali me mediji i popularnost ne interesuju. Taj snimak, odnosno nastup na televiziji je bio pre petnaestak godina, i tad su me interesovale neke druge stvari. U međuvremenu sam se promenila i moje želje, tako da sada radim, pevam ali ne želim da budem poznata i popularna. Trenutno mi je ovako najlepše. Rekli su mi da je taj snimak bio viralan na mrežama, nešto sam i ja ispratila, ali sam se i ja dosta promenila. Da je to u ono vreme bilo verovatno bi mi značilo za karijeru, sada imam druge prioritete - rekla je Medena za Kurir.

