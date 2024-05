PRIZNALA DA LI JU JE VARAO! Velika ispovest Barbare Bobak o vezi sa Darkom Lazićem, otkrila do sada nepoznate detalje: NE OSEĆAM SE LEPO KADA SE SETIM...

Evo kako im je bilo u ljubavi!

Pevačica Barbara Bobak došla je u žižu interesovanja javnosti zbog veze sa poznatim folkerom Darkom Lazićem.

Ona je od njihovog raskida objavila niz pesama, te nastupa svake nedelje, a sada je rešila da konačno progovori o odnosu sa folkerom.

Zašto ne voliš da pričaš o vezi sa Darkom Lazić?

- Ne volim da pričam o stvarima koje u meni ne izazivaju lepe emocije, da tako kažem. Ja se nijedne sekunde nisam, niti ću se ikada stideti toga. To je bio moj izbor u tom momentu i to nije nešto što je bilo dogovoreno. Iako sam dosta puta pročitala i videla komentare tipa znaš kao, "ona je njega iskoristila pa ga je šutnula". Kao da ti planski nekome možeš sada dođeš, pa i nekome kao što je on, ko je na estradi toliko godina, i sada evo, došla jedna pevačica da se preko tebe promoviše! Šta sam ja ovde? To je bio moj izbor ali još uvek nisam spremna nekako da pričam o tome. Ne sviđa mi se kako se osećam kada se setim toga... Možda ću biti spremna za pet godina, za dvadeset pet, možda za pet sati, možda za pet dana. Možda neću nikada. Ali, nekako, prosto... Te neke emocije...

Kako se desilo to da je javnost saznala da ste vas dvoje zajedno?

- Mi smo se pojavili na nekom rođenderu. Od nekog random lika. On je neki fan estrade. I on nas je slikao i poslao to u novine. Samo što sam ja tada bila anonimna crnka. Da, u tim prvim vestima sam bila anonimna crnka. I bila sam označena kao preljubnica. Dok mu je devojka sedela kući nunala dete on izvodi crnku u grad. Znači, odmah od starta jako. Oni nisu bili zajedno jako dugo vremena pre toga. Mislim, njihova veza se završila dosta pre nas. Bar je meni tako rečeno. Da se to završilo nekoliko meseci pre toga samo što valjda to se nešto krilo od javnosti, da bi... Ne znam, ne znam. Ja sam tu najedeblji kraj izvukla. Ili nisam. I uglavnom kada sam videla te natpise ja sam se odsekla. Ja kao ne, ne, ne. Jer kažem ti, meni je bila zamućena faca. Ja sam tada bila anonimna spozoruša Maca i zašlo je samo na jednom portalu, kao nema veze. Posle dva dana ja sam u svim novinama na svim naslovnim stranama. Ovo je nova devojka. Moje slike, moj Instagram ceo. Sve moje. S Facebooka neke stare slike iskopane. Pa onda posle dva dana slike mojih roditelja. Pa odjednom dolaze novinari ispituju komšije. Znači to se sve desilo u dve nedelje. Ja odjednom multimedijalna ličnost. Ja sam jako dugo bojkotovala novinare, nisam htela da se pojavljujem po emisijama. Nisam htela ništa. I onda sam popričala sa njim, on mi je dao taj savet. Rekao je kao kakve veze ima, eto, sad si u medijima, u novinama, idi brate sad u emisije da vide ljudi ko si, šta si, kakva si. Pa nek procene da li će da te vole ili ne. I onda sam popustila, prvo smo uradili sa Aleksandrom intervju. Onda posle su išle tako neke emisije. E pošto sam ja bila jako neiskusna sa novinarima i sa razgovorima sa novinarima i nisam znala koliko ste vi namazani i onda sam ja tako prosto davala izjave što na umu to na drumu i pričala sve. Ja sam pričala s novinarkom što dođe da me intervjuješe kao da sedim sa drugaricom na kafi. I onda kada to, onako, pročitaš skontaš kao, uff ovo uopšte nije zvučalo kako je zvučalo u mojoj glavi. I onda sam tu imala malo veći talas hejta. Prilagođavala sam se i prosto nekako sam se tad prala od tog momenta kao, kako je on varao svoju tadašnju verenicu sa mnom, kako sam ja...

Pa je l' je varao?

- Pa nije. Nije. Mislim, kažem ti, meni je rečeno, i sa više strana sam proverila i svi su mi govorili kako oni tad još kad smo se mi upoznali, a mi smo se upoznali za prvi maj, da oni tad još, kao, uveliko već nisu zajedno, da uopšte ni ne žive zajedno. Sad ja nemam pojma, kažem šta je meni rečeno. Ja sam se prvo trudila da se operem od te priče što je potrajalo neko vreme, ali bilo je bezuspešno jer, što više nešto nećeš i što više pokušaš da se opereš, to više kontriraju. Onda sam ja sam pustila i kao, ne mogu, ništa, ja ću sad da se okrenem na neku drugu stranu.

Je l' ti ta priča pozitivno ili negativno uticala na karijeru, odnosno na tezge?

- Na tezge nije nikako zato što sam ja imala posla uvek, pa sam imala. Ja sam imala posla i pre njega, i za vreme njega, i posle njega. Ja sam potpisala ugovor sa "Triple M" firmom negde u januaru 2020. Do tada sam i dalje radila privatne svirke i to ja sam bila bukirana u fulu. Kada se baviš pevanjem onda moraš biti bukiran unapred nekoliko meseci. Neće mene niko zvati da ja njemu pevam, zato što sam ja devojka neke poznate ličnosti. Mislim, kao neću ja njega dovesti sa sobom na svadbu, niti će on ići umesto mene da peva na mojim koncertima i nastupima, šta god. Mislim, tada nisam imala ni koncerte ni nastupe. Kad sam potpisala ugovor, onda sam imala. Meni je, konkretno ta veza donela taj medijski, taj prvi talas, da ljudi samo čuju za mene. Aha, dobro, ona je Barbara, tako se zove, i ona je isto pevačica. To je izazvalo dosta u ljudima neki base, u smislu kao, a evo je, sad će ona da se progura. Mislim, stvarno mi to nije bila namera. Može neko da mi veruje ili ne veruje. Nije mi to bila namera, ni ja nisam neko ko bi koristio ljubav. I uopšte, prosto, tako se desilo. Zaljubila sam se, zljubio se i on. Eto, bili smo u vezi. Mislim, kad bi to tako išlo, onda bi svaka moguća njegova devojka bila poznata pevačica. Tako da nije to baš tako. Ima malo nešto i do mene, jel? Ta veza je, u stvari, meni donela tu medijsku viralnost i to eksponiranje. Ali, generalno, kao tezge i obim posla i to mislim da nije uticalo.

Da li si posle Darka imala dečka i kako sada gledaš na veze? Da li je to iskustvo ostavilo neke posledice?

- Pa, mislim, nisam. Svaka veza koja se završi, čim se završi, znači da tu nešto nije bilo kako treba i samim tim sve to što nije bilo kako treba ostavi posledice na čoveku. Ne mogu da kažem konkretno da nisam ulazila u veze jer vučem nešto loše pa decidno ne želim da budem u vezi. Prosto nije se desilo. Meni nije prvi put da sam ovoliko dugo sama, jer ja imam neke specifične načine i specifične izbore uvek. Prosto, nije mi se namestilo, dešavala su se, ne mogu da lažem, dešavala su se neka muvanja, dešavali su se neki dejitovi, svašta je tu nešto bilo, ali nekako počela sam jako da čitam ljude, počela sam jako dobro da prepoznajem neke nastrane i ružne osobine kod ljudi, koje ranije nisam mogla da prepoznam. Samim tim, čim vidim nešto, neki znak upozorenja, ja se jednostavno povlačim, sa poštovanjem, zato što ne želim da budem sa nekim čisto da bih bila. Počela sam da primećujem neke skrivene namere kod ljudi, jer ti recimo upoznaš nekoga, ti vidiš da on ima ustvari neku nameru, da nije on sad nešto počeo meni da piše ili da samnom razgovara zato što sam ja njemu nešto ekstremno simpatična, kao ni ne poznaje me. Znaš kad neko tako krene, tačno vidiš da on sad hoće eto da, što se kaže ono, da se upiše, čisto da ispadne on je bio sa tom i tom, bio je sa nekom javnom ličnosti kako god. I onda nekako kad vidim te sve skrivene namere, sklanjam se. Ne podnosim grebatore za bilo šta, ni za novac, ni za pažnju, ni za slavu, tako da, sretala sam ih dosta.



Autor: pink.rs