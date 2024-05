Ona mu je najveća pomoć i podrška!

Kreativni direktor Zvezda Granda Saša Popović nedavno je povredio nogu, a sad je na štakama pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' pričao o povredi, tužbi koju je dobio od poznate muzičke grupe Ramštajn, ali i svom voznom parku i finalu ove sezone najpopularnijeg muzičkog takmičenja.

- Nije lako kad slomiš nogu. Ja imam longetu od kuka pa do članka. Ko prati Zvezde Granda vidi da me Voja gura u emisijama. Da nema Suzane ne znam šta bih radio. Ko će da me kupa i da me sredi. Ove dve štake su mi važnije od Ferarija. Pukla tibula, skliznuo sam... Čovek se navikne na sve, prva dva dana mi je bilo teško. Sutra je dve nedelje kako ovo nosim. Najvažnije mi je da skinem gips sada, posebno zbog finala Zvezda Granda - rekao je Saša i progovorio o ovoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja:

- Osmog juna je finale Zvezda Granda, svi znamo da ja četiri puta moram da izlazim, da proglašavam... Ja mislim da je ovo najjača sezona, što se kandidata tiče. Fasciniran sam koliko ta deca dobro pevaju. Mislim da sam zaokružio 70 kandidata. Ja u ovom momentu nikog iz žirija ne bih menjao. Jedini Keba iza ugla gleda. Opasan je, menjao je neke članove već i bio je odličan - rekao je Saša, a onda se prisetio momenta kad mu je stigla tužba od grupe Ramštajn.

- Dolaze iz pravne službe i kažu da me je tužio Ramštajn da je u pesmi korišćen sempl u pesmi ''Preko, preko''. Kad pogledam advokatska kancelarija iz Berlina i svi potpisnici članovi grupe. Tražili su 50.000 ili 45.000. Ja pitam Raleta da li je koristio nešto, tužba je bila imenovana na mene, onda je on uzeo tužbeni zahtev, komunicirao je s njima. Kad su oni videli da tu nema ništa od toga, odustali su. Ja sam i zaboravio za tu tužbu... - otkriva Popović, a onda je priznao koji njegov automobil je najskuplji.

- Ja sam uvek vozio dobre automobile. Ne mogu da kažem koji mi je najskuplji automobil, to je crveni ''ferari F8 spider'', pa neka ukucaju da vide na guglu koliko košta - kaže Saša i otkriva kako ispeva da održi svoj mladalački izgled.

- To je uticaj porodice, žene... Žena me održava lepo - otkrio je Saša.

Autor: Pink.rs