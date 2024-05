ĐOKOVIĆEV GEST GA JE POSEBNO DIRNUO! Rokvić nakon hodočašća najavio novi poduhvat, pa otkrio gde je SPAVAO, OVO mu je bio NAJTEŽE!

Nije mu bilo lako!

Pevač Nikola Rokvić sleteo je danas u Beograd nakon mesec dana hodočašća, a sada je sumirao utiske, te najavio novi poduhvat.

- Hvala na dobrodošlici, Egina je prelepa, odmorio sam se porodicom, pa smo se malo i kupali. Veoma sam zadovoljan radostan, ovo je jedno veliko životno iskustvo. Najteže su mi bile stvari oko životinja i nekih predela gde sam bio sam samcijat, u šumama i njivama, gde sam išao mimo puta i taj dan kada sam ušao u Grčku, tada mi je bilo jako teško zbog promene klime, velika je vlažnost, na pola puta sa ostao bez snage i energije - rekao je Nikola, pa otkrio gde je spavao:

- Bio sam sam tokom rute najveći deo, sa mnom su krenula i moja tri prijatelja, koja su bila u kamperu, gde sam ja i spavao, prvu noć nije stigao kamper, pa sam spavao u šatoru, a to nije tako dobro opcija, jer je bilo 4 stepena. Posle je bilo lakše, bila je i opcija da krenemo bez kampera, ali onda bi mnogo gubio energije da nađem smeštaj, naročito što sam poznata ličnost. Verovatno bi ljudi hteli da me ugoste i da popričamo i to bi mi oduzelo mnogo energije, Tokom rute sam bio isključivo sam, oni su me s vremena na vreme posetili da me pitaju da li mi treba hrana, voda, banana ili neka čokoladica i tada iskoriste trenutak da me uslikaju. Nas četvoro muškaraca je bilo u kamperu, nije bila nijedna nesuglasica - otkio je Nikola, pa priznao da bi ovakvo iskustvo sigurno ponovio:

- Ovo bih sigurno ponovio, ovo je tek početak, mislim da će biti još takvih akcija, to je jedna divna stvar, ovde celokupno biće učestvuje, a sve je obuhvaćeno humanim ciljem. Dosta mi ideja dolazi, verovatno će se javiti neka - rekao je Nikola, pa otkrio kako se osećao kada je stigao u Eginu i poklonio se Svetom Nektariju:

- Pomešana su osećanja, velika ljubav, radost, ponosi i zahvalnost. Naboji svih tih pomešanih osećanja, najbolje se ispoljavaju kroz suze, verujem da leče dušu - rekao je pevač, pa se osvrnuo i na Novaka i Jelenu Đoković, koji su mu pružili veliku podršku:

- Oni su divna porodica i ljudi, koji poštuju prave vrednosti i velika mi je čast i zadovoljstvo što su podržali našu misiju - rekao je Nikola.

