'NAPRAVILA SAM GREŠKU' Aleks Nikolić progovorila o oporavku nakog porođaja, pa otkrila zašto ne doji ćerku!

Prvi put otvoreno progovorila o porođaju i naslednici Leoni!

Pobednica "Zadruge", Aleksandra Nikolić, nedavno se ostvarila u ulozi majke.

Na svet je donela ćerkicu Leonu, koju je dobila iz ljubavi sa rijaliti igračem Filipom Carem.

O majčinstvu, Aleks je tek sada otvoreno progovorila u svom novom snimku koji je objavila na Jutjub mreži.

- Oporavak nakon carskog reza je mnogo teži. Da mogu da biram, prirodno bih se porodila, ali morao je taj hitni carski rez da se odradi. Oporavak jeste težak, ali u tom trenutku ništa ne osećaš. Sve ide kako treba, ali sam napravila grešku što sam nosila teško, pa me je rana bolela. Boli me i kičma, ali shvatam da će vremenom sve doći na svoje - istakla je Aleks, pa otkrila da li je imala strah od trudnoće i porođaja.

- Imala sam strah, ali sam mislila da ću se poroditi prirodno sa epiduralom, međutim, nije se tako dogodilo. Pred kraj sam bila: "Hajde više dete napolje, da te vidim, ne mogu više". Porodila sam se skoro u 42. nedelji.

Nikolićeva je priznala da joj je ćerka Leona ulepšala život i da se od tada promenila.

- Život sa bebom je prelep. U nekom trenutku jeste teško jer si umoram i neispavan, ali to je nešto čarobno i neopisivo! Ne postoje reči kojima bih opisala svoja osećanja. Potpuna sam, srećna i zadovoljna. Mislim da mi je dete došlo u pravom trenutku i zahvalna sam na tome - ispričala je Nikolićeva u snimku, pa opisala trenutak kada je prvi put ugledala malu Leonu.

- Bila sam pod anestezijom, stavili su mi je na lice, ali sam bila toliko iscrpljena od 7 i po sati porođaja, da se ne sećam šta sam rekla. Čula sam kako plače, ali ne sećam se šta se dešavalo nakon toga, sve mi je maglovito. Kad sam odspavala i kada sam je svesna videla osećaj je neverovatan. Zasuzile su mi oči, nisam mogla da verujem da je to stvorenje moje i da je to moje dete. Najlepši osećaj na svetu, to ću pamtiti do kraja života - rekla je bivša zadrugarka i otkrila zbog čega ne doji ćerku.- Ne dojim. Imala sam problem sa grudima pre skoro dve godine i zbog toga ne mogu da dojim. Moja beba je na dohrani - priznala je Aleksandra Nikolić.

Autor: Pink.rs