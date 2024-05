Samir Ramović nakon izlaska iz Elite brutalno iskreno o odnosu s bivšom ženom i njenoj navodnoj izjavi da se ON STIDI SVOJE DECE s autizmom

Podgorički pevač Samir Ramović rano jutros napustio je "Elitu" posle skoro devet meseci koliko je proveo sa ostalim učesnicima u Beloj kući, a sada je za Pink.rs otvorio dušu i priznao kako je protekao prvi kontakt s njegovom decom.

Kako nam je rekao, isplakao se čim ih je ugledao.

- Čuo sam se odmah sa decom preko video poziva, emotivno je bilo, svi smo plakali. I srećan sam bio i tužan u isto vreme, jedva čekam da ih vidim - priznao je Samir, kog smo odmah upitali na koji način komentariše pisanje medija o navodnoj izjavi njegove bivše supruge, koja je u jednoj TV emisiji, kako su prenosili mediji, rekla da se on stidi svoje dece jer imaju autizam.

Video sam to na Guglu, da su ti naslovi bombastični, kao i što su bili oni vezani za mene i Milenu Kačavendu. Nisam ulazio u to kada sam se čuo sa njom, ona je meni odmah rekla da se ne osvrćem na te stvari, da ona ništa to nije mislila loše, čak mi je i sestra rekla da ništa strašno nije pričala, da me je čak ishvalila kao oca. Sad to prvi put čujem - priča Samir i nastavlja:

- Upoznali ste me za ovih devet meseci tamo, koliko-toliko, kakav sam u rijalitiju bio, a onda zamislite kakav sam napolju, pogotovo sa najbližima, a tek sa dve osobe koje najviše volim, svojom decom. Oni su mi uvek na prvom mestu i nikako i nikada ne mogu da ih se stidim. Možda je ona (bivša supruga) u nekom kontekstu spomenula, gde se ja još uvek nisam pomirio sa tim i ne znam kako da prebrodim kako drugi ljudi reaguju na to.

Prema pisanju medija, Samirova bivša supruga nedavno je u emisji izjavila da se Samir sklanja sa strane kada njegova deca u javnosti dožive napad, što on oštro demantuje.

To nije istina, da se sklanjam, nego me bole reakcije drugih ljudi, pridajem im mnogo značaja. Boli me to što ljudi nemaju razumevanja. Moja deca, kada ih vidiš fizički, nemaju nikakvih nedostataka, i onda kada imaju napad, ljudi misle da su deca nevaspitana. Ja nikada ne bih odreagovao na neki negativan način, da mi dete koje ima neki problem priđe stolu, pa ja da se mrštim, da sse iščuđavam... S tim ja još uvek ne mogu da se pomirim, kako ljudi mogu da reaguju. A kamoli da se ja sklanjam od svoje dece zbog reakcija drugih! Dešavalo se, kad moji nisu tu, da provedem i po par dana skroz sam sa njima, vodim ih za ruku svuda, i na more, svuda! To je mnogo teže nego sa decom urednog razvoja, to znaju roditelji koji imaju takvu decu, koliko je sve to teško i iscrpljujuće, ali za njih mi ništa teško nije - priča za Pink.rs Samir.

Deca su mu, kaže, uvek bila i biće na prvom mestu.

Šta god radim, radim za njih, prevashodno. Imam restoran, malu proizvodnju piva, bavim se muzikom i šta god od to troje, da meni ide dobro i da mogu da postignem uspeh, to je meni lakše da njima doprinesem. Na mesečnom nivou mnogo novca zahtevaju ti tretmani logopedski, defektološki, produženi boravak i sve to... Ja sam to uvek plaćao, plaćam i uvek ću plaćati. U "Elitu" sam ušao da zaradim neki novac, da uz to promovišem sebe kao muzičara, da više novca od toga zarađujem, sve za moju decu. Planiram da kupim kuću deci od dela novca što sam zaradio u "Eliti". Znam zašto sam ušao, imao sam dobre uslove, nije mi bilo moranje. Naravno, vreme propušteno sa decom se ne može nadoknaditi, ali znam zašto sam ušao, zarad moje dece.

Na pitanje da li mu je bivša zamerila odnos s Milenom Kačavendom, Samir nam je rekao:

- Još uvek nije ništa govorila što se tiče toga, baš ništa. Normalan je razgovor bio, slala mi je slike, snimke dece, pa me je opet nazvala da ih vidim preko poziva. Nijedanput mi ništa nije prebacila, to je dobra stvar, takva je situacija što se tiče našeg emotivnog odnosa. Te stvari ni ne bi trebalo da se rade, mislim na to prebacivanje, ali može da kaže svoje mišljenje. Možemo da pričamo o svemu, ali ništa mi nije rekla - zaključio je Ramović za Pink.rs.

Autor: pink.rs