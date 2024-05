Aco Pejović žestoko prozvao kolege: Zapale tompus, stave fejk sat, a pesme nikakve

Aco Pejović dugi niz godina u samom je vrhu na estradnom nebu, a sada se prisetio svojih početaka, koji nisu bili laki.

Pejović je posle osam godina izbacio novi album, a kako je istakao za to je odvojio dosta novca kako bi se uradilo kvalitetno.

- Jako skup sport je snimanje albuma u današnje vreme. Ali to je i sastavni deo ako hoćeš album moraš i da platiš. Sve što hoćeš dobro da uradiš moraš dobro da platiš. S tim što ti niko ne garantuje da će te pesme proći i da su dobre. Tu je već publika ta koja odlučuje - rekao je Pejović.

Na pitanje koje je vreme bolje za muzičke karijere, ono kada je on počinjao ili ovo danas kada mlađi stupaju na scenu.

- Mnogo lakše je sad. Medije imaš gde god da se okreneš. Ti si sam za sebe mediji. Svi bi danas da budu pevači, i svi bi da budu na sceni, da se o njima piše. Verovatno je to postalo najunosnije zanimanje u Srbiji trenutno. Kod mladih ljudi da svi hoće da budu pevači i budu poznati. Dok se dobro ne namuče i ne narade preko noći ne može ništa. A to da se lepo obučeš, sa dvadeset i nešto godina, misliš ako si zapalio tompus i stavio neki fejk sat na ruku. Da je to uspeh i ključ svega, a pesma nikakva, a tu pomoći nema - ispričao je pevač.

Autor: pink.rs