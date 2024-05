Super-biznis Alena Islamovića! Pevač ima čitavu plantažu, i to na NJENOJ zemlji! Izvozi po celoj evropi i ZGRĆE LOVU

Alen Islamović, jedan od najpopularnijih izvođača na Balkanu i bivši pevač Bijelog dugmeta, poslednjih godina usporio sa tempom kada su nastupi u pitanju, pa tako kada ostavi mikrofon, pevača možete zateći na svojoj plantaži lešnika.

"To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su jako krupni lešnici. Ta sorta je uspela, plasiram na tržište. Nadam se da će se taj urod povećati. To je posao budućnosti, savetujem svima da krenu time da se bavi. Za sve se koristi", priča pevač.

Na pitanje da li ga je neko od kolega pozvao zbog biznisa, Islamović je odgovorio:

Jeste, jedan od prvih je bio Goran Bregović, pre jedno četiri godine. Tražio je odmah da mu pošaljem dva, tri stabala, kaže ima veverice - otkrio je jednom prilikom u Premijera - Vikend specijalu.

- Supruga je nasledila deo zemlje u Bihaću, a deo sam kupio. Razmišljali smo šta bismo mogli da zasadimo, a onda je analiza zemlje, bez koje ne možeš početi, pokazala da je ovo peskovito tlo kao stvoreno za uzgoj lešnika. Ovde je Una na samo nekoliko korak i tu je po svemu sudeći bilo njeno jezero pa je peskovito tlo i veoma pogodno za uzgoj ove biljke. Istraživali smo šta bismo mogli da gajimo, a inače o lešnicima nisam znao ništa osim što sam dolazio kao dete ovde da ih berem - ispričao je Alen za hrvatske medije.

Autor: pink.rs